АЭБ принял участие в праздновании Ысыаха Олонхо, где выступил генеральным спонсором

Юбилейный XV Ысыах Олонхо, как обычно, прошел на высоком организационном уровне, с широким размахом и масштабом. Эмоции и впечатления переполняют. Было красиво, ярко, запоминающе, колоритно. Подготовка, начавшаяся еще в 2020 году, поражает – специально к празднеству построены центральное тусулгэ с трибуной на 2200 мест, центр кумысопития, Священное дерево «Аал Луук мас», место для встречи солнца, Аар-Баҕах сэргэ, Аллея Республики. Эффектные театрализованные представления, захватывающие состязания, интересные культурные мероприятия, торжественные обряды и ритуалы – все они являются традиционными атрибутами празднования ысыаха, но на Ысыахе Олонхо они были на высочайшем уровне.

На празднике была очень позитивная и радостная атмосфера, все участники мероприятия смогли зарядиться светлой энергией и получить священное благословение. Национальный праздник Ысыах, сохраняя свои исконные традиции, поддерживает культурное наследие, но также ежегодно развивается и обогащается новым содержанием.

В этом году празднование Ысыаха Олонхо является особенным для Алмазэргиэнбанка. Мы выступили генеральным спонсором подготовки и проведения главного традиционного национального праздника Якутии. АЭБ предоставил денежные сертификаты победителям основных конкурсов «Олонхо», «Осуохай» и абсолютного первенства по борьбе хапсагай «Ус иилээх хапсагай».

В конкурсе для исполнителей Олонхо, где нужно было продемонстрировать мастерство в тонком исполнении якутского национального эпоса, в детской категории победительницей и обладательницей денежного сертификата на сумму 100 тысяч рублей стала Мира Егорова из Амгинского района. Среди молодежи победу одержала Яна Ньургусова, представлявшая Намский район – ей был вручен сертификат на сумму 300 тысяч рублей. В категории взрослых мастеров исполнителей Олонхо, являющихся главными популяризаторами Олонхо, была представлена солидная награда в размере 700 тысяч рублей. Её обладателем стал выдающийся олонхосут из Таттинского района Афанасий Попов.

Отрадно, что конкурс исполнителей Олонхо собрал значительное количество талантливых участников среди всех возрастных категорий, в том числе молодежи и детей. Всего в конкурсе приняли участие более 300 человек. Красочное соревнование, в ходе которого слушатели могли насладиться богатством и изысканностью родного языка, длилось все 2 дня проведения Ысыаха.

Также два дня и до глубокой ночи шел конкурс запевал осуохая, в котором были заявлены более 130 участников. По итогам упорной и конкурентной борьбы Прокопий Федоров из Нюрбинского района стал обладателем денежного сертификата на сумму 100 тысяч рублей, Айталина Мойтохонова из Верхневилюйского района выиграла 300 тысяч рублей. Все участники конкурса поделились своей энергетикой и выдающимся талантом со всем участниками хоровода-осуохая.

Во время празднования Ысыаха Олонхо прошли захватывающие и напряженные соревнования по якутской национальной борьбе хапсагай Верхневилюйского района «Ус иилээх хапсагай». Первое место в упорной борьбе занял Евгений Алексеев из села Быракан, который стал обладателем денежного приза от нашего банка на сумму 250 тысяч рублей. Серебряной медали и приза на сумму 150 тысяч рублей удостоился Николай Николаев из села Кырыкый. Бронзовые медали и сертификаты на суммы по 50 тысяч рублей получили Дмитрий Акимов из села Кэнтик и Иван Сергеев из села Дюллюкю.

Хотелось бы поздравить всех победителей конкурсов с выдающейся победой и пожелать им дальнейших успехов, новых побед и достижений!

Кроме того, АЭБ специально к празднованию объявил акцию «Ысыах Олонхо с АЭБ», в рамках которой победители смогли стать счастливыми обладателями ценных призов и денежных сертификатов прямо во время основного действия Ысыаха. Принять участие в акции смогли участники праздника, которые оформили и получили Карту жителя Якутии в преддверии и во время Ысыаха Олонхо.

Банк, как крупнейший финансовый институт республики, на протяжении многих лет планомерно поддерживает сохранение национальных и культурных традиций в Республике Саха (Якутия). Придерживаясь принципов социальной ответственности, мы поддерживаем важные для общества проекты, тем более подобного высокого культурного и общественного значения, как Ысыах Олонхо.

Позвольте еще раз от всей души поздравить жителей и гостей республики с традиционным праздником лета! Желаю вам сил и неисчерпаемой энергии, вдохновения для новых достижений и высоких свершений! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!