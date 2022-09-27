АЭБ принимает заявки от бизнеса на льготное кредитование

Если у вас бизнес в сфере реализации продуктов питания, медикаментов, строительных товаров, воспользуйтесь льготным кредитом на выгодных условиях от ведущего регионального банка АЭБ. Даже в сложное экономическое время местные предприниматели могут уверенно расширять границы своей деятельности вместе с доступным финансированием.

Льготный кредит можно взять по ставке 9% на срок до одного года, сумма займа – от 300 000 рублей. Средства можно получить на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, в частности, на осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности и на приобретение, создание основных средств.

Начальник Управления маркетинга и развития продуктов Департамента сервисов и продуктов Алмазэргиэнбанка Андрей Тастыгин отметил, что льготный кредит был разработан специально для приоритетных отраслей местного малого и среднего бизнеса. Направления программы – строительство и дороги, оптово-розничная торговля продуктами питания, строительными материалами и закуп медицинских товаров, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство и лесопромышленный комплекс – были выбраны, исходя из запроса самого предпринимательского сообщества республики. «За счёт невысокой себестоимости льготных кредитных средств мы рассчитываем, что будет сдерживаться резкий рост розничных цен на эти товары, предприятия смогут строить долгосрочные планы и далее обеспечивать рабочие места, повышать благосостояние якутян», — сказал он.

После положительного решения по «Льготному кредиту 9» в АЭБ открывается расчетный счет, подключается зарплатный проект, эквайринг и инкассация.

Узнать больше о льготных программах и подать онлайн-заявку можно на сайте республиканского банка albank.ru. Также вы можете записаться на консультацию по мерам поддержки МСП через оператора горячей линии АЭБ: 8-800-100-34-22.