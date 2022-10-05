АЭБ принимает заявки на кредитные каникулы для мобилизованных

Республиканский банк принимает заявки на кредитные каникулы для участников специальной военной операции и членов их семей на оформленные ранее кредиты.

Кредитные каникулы распространяются на все потребительские кредиты, ипотеку и кредитные карты, оформленные до мобилизации или начала участия в спецоперации, как физлицами, так и индивидуальными предпринимателями.

Кредитные каникулы позволяют заёмщику временно приостановить платежи по кредиту. Как разъяснил Банк России, в период кредитных каникул проценты по долгу продолжают начисляться: по потребительским кредитам и кредитным картам – в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости, по ипотечным кредитам – по ставке, определенной договором.

И по ипотеке, и по потребительским кредитам срок возврата автоматически продлевается как минимум на время каникул так, чтобы после окончания льготного периода размер платежей остался прежним, каким он был до начала каникул.

Кредитные каникулы действуют на весь период службы по мобилизации, контракту или на период участия в специальной военной операции с плюсом 30 дней. Период отсрочки выплат можно продлить при особых обстоятельствах. Выход из кредитных каникул возможен в любой момент, для этого достаточно уведомить об этом банк. Также допускается не прерывать кредитные каникулы, внося при этом посильные платежи, которые пойдут на погашение основного долга, а после окончания каникул будет начислено меньше процентов.

Для оформления кредитных каникул необходимо подать заявление и повестку в любой офис АЭБ по обслуживанию физических лиц.

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