В Якутии стали известны результаты регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Ведущая финансовая структура республики – АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО – признана победителем в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий». АЭБ представит Якутию на федеральном уровне.

Решение об этом принято на заседании Республиканской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Награждение победителей и призеров регионального этапа состоится в Якутии в начале декабре, а организации, показавшие наилучшие результаты по итогам конкурса, представят регион в своих номинациях на федеральном уровне.

Конкурс проводится Минтрудом России ежегодно. Его основная задача – привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства, инициативы и творческого подхода к активизации человеческого фактора.