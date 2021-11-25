25.11.2021
10:58
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Финансы

АЭБ представит Якутию на федеральном уровне

В Якутии стали известны результаты регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Ведущая финансовая структура республики – АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО – признана победителем в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий». АЭБ представит Якутию на федеральном уровне.

Решение об этом принято на заседании Республиканской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Награждение победителей и призеров регионального этапа состоится в Якутии в начале декабре, а организации, показавшие наилучшие результаты по итогам конкурса, представят регион в своих номинациях на федеральном уровне.

Конкурс проводится Минтрудом России ежегодно. Его основная задача – привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства, инициативы и творческого подхода к активизации человеческого фактора.

Фото: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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