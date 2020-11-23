АЭБ представил программу корпоративного волонтёрства

Алмазэргиэнбанк представил свои социальные проекты на онлайн-ярмарке, посвящённой участию НКО и бизнеса в развитии институтов детства. Мероприятие состоялось 19 ноября, его организаторами выступили фонд «Семья для ребенка» и Целевой фонд будущих поколений РС(Я).

В ходе ярмарки участники обсудили промежуточные итоги реализации проектов «Музыка детских сердец», «Би эвэдэ турэчиннэм», деятельность Ресурсного центра поддержки и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Чурапчинском улусе. Компании SMART BOOKS LIVE и цифровая платформа PLANTY GOС презентовали свои наработки с применением IT-технологий в обучении и воспитании детей дошкольного возраста, реабилитации детей с ДЦП.

В числе бизнес-структур программу корпоративного волонтерства представил Алмазэргиэнбанк. В этом году АЭБ через гранты поддержал НКО региона и волонтерские проекты сотрудников банка на сумму 1 млн рублей.

“На ярмарке мы представили наши социальные проекты: “Рысь”, “Выпускник”, “Ветеран», «Финансовая грамотность» и “Детство без границ”. Также особое внимание сосредоточили на конкурсе грантов, который провели в этом году впервые. Значительная часть проектов уже реализована, до конца ноября участники должны направить нам отчёты о выполненных в рамках конкурса работах, но уже сейчас можем сказать, что наши ожидания от этого начинания оправдались. Уникальность проекта в том, что по традиции в Якутии только государственные структуры поддерживают НКО через гранты. Конкурс проектов, который реализовал Алмазэргиэнбанк, первая подобная практика в нашем регионе”, — рассказала руководитель направления корпоративной социальной ответственности службы по связям с общественностью АЭБ Евгения Шамигулова.

По её словам, целями конкурса грантов являются создание условий для установления социального партнерства с некоммерческими организациями, вовлечение сотрудников банка и компаний, входящих в группу АЭБ, в социальные проекты на основе их инициативы, добровольного участия и, конечно, повышение качества жизни якутян, развитие волонтерства в республике.

“Практика позитивная. Надеюсь, в следующем году мы увеличим грантовый фонд, чтобы еще больше добрых идей смогли реализовать общественные объединения и волонтеры”, — добавила Шамигулова.