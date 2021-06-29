АЭБ предлагает корпоративным клиентам «Экспресс-кредит»

Предприниматели и предприятия часто сталкиваются с ситуацией, когда заемные средства нужны в сжатые сроки. Алмазэргиэнбанк разработал для корпоративных клиентов «Экспресс-кредит» — продукт, который позволит в течение трех дней со дня подачи заявки получить необходимую сумму на текущие бизнес-цели.

«Алмазэргиэнбанк продолжает модернизировать свои действующие предложения, внедрять новые продукты для корпоративных клиентов. В этом процессе мы в первую очередь ориентируемся на запрос представителей бизнеса и стараемся предложить наиболее оптимальные решения для наших партнеров. «Экспресс-кредит» — это ответ АЭБ на все более ускоряющиеся в деловой среде региона процессы, когда для решения текущей бизнес-задачи финансовая поддержка нужна в короткие сроки. Три дня вместо стандартных семи потребуется на рассмотрение и вынесение решения по заявке, поданной клиентом на получение «Экспресс-кредита». Сумма заема — от 300 тысяч до 5 млн рублей на срок до двух лет. Процентная ставка составляет от 15% до 17%. Максимальная ставка устанавливается при отсутствии подтверждения целевого использования средств», — сообщил начальник управления развития несырьевого сектора экономики департамента корпоративного бизнеса АЭБ Евгений Лонгинов.

Юридические лиц могут получить заем под поручительство конечных бенефициаров на всю сумму обязательств по кредиту. Если бенефициаров несколько, то требуется поручительство такого количества физических лиц, чтобы их совокупная доля в уставном капитале превышала 75%. Также предусмотрена возможность поручительства единоличного исполнительного органа (руководителя) на всю сумму обязательств по кредиту.

Для индивидуальных предпринимателей требуется поручительство ИП на всю сумму обязательств, определенную кредитным договором. Обязательно предоставление поручительства одного из членов семьи заемщика на всю сумму обязательств по кредиту.

Комиссионный сбор составляет 1% за оформление кредитной сделки, но не менее 5 тысяч рублей.

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита или уплату процентов составляет 0,2% на сумму невозвращенного кредита и/или не уплаченных процентов за каждый день просрочки.

Ознакомиться со списком требуемых для оформления «Экспресс-кредита» документов, узнать о дополнительных условиях предложения вы можете на официальном сайте АЭБ https://albank.ru/~Z5TyA и у операторов бесплатной горячей линии банка по номеру: 88001003422.