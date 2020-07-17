АЭБ поздравляет корпоративных волонтеров

В этом году впервые при поддержке Минэкономразвития проводится День корпоративного волонтерства (добровольчества). Дата станет особой для людей с активной жизненной позицией, сочетающих рабочие будни с реальной помощью обществу.

Волонтеры АЭБ– это честь и совесть банка. Созданное в 2016 году корпоративное волонтерское движение Алмазэргиэнбанка крепнет с каждым годом и охватывает сегодня все структурные подразделения во всех офисах, включая районы республики, города Владивосток и Хабаровск.

Без наших добровольцев было бы невозможно развитие таких социальных проектов банка, как “Финансовая грамотность”, “Детство без границ”, “Выпускник”, “Ветеран”, “Рысь». Благодаря им мы помогаем детям больным раком, детям с ДЦП, нуждающимся семьям с одним родителем, выпускникам детдомов адаптироваться к самостоятельной жизни, одиноким старикам, обучаем основам финансовой грамотности школьников и пенсионеров.

Особое внимание в АЭБ уделяется совместной работе бизнеса с некоммерческими организациями – такое сотрудничество создает хорошую среду для эффективной реализации социальных проектов и программ. Наши надежные социальные партнеры – Фонд “Семья для ребенка”, НО “Фонд будущих поколений Якутии”, благотворительный фонд “Харысхал”, наши подшефные организации – детские дома в поселке Мохсоголлох и “Берегиня” в Якутске, зоопарк “Орто Дойду”, дом-интернат для престарелых и инвалидов имени В.П. Решетникова.

Последние события – мы сейчас говорим о пандемии коронавируса и связанных с ней трудностях и ограничениях – заставили весь мир и нашу страну осознать, как важна взаимовыручка и готовность прийти на помощь.

В нашей республике волонтеры помогали доставлять инвалидам и пожилым людям продукты и лекарства на дом, а десятки компаний и предпринимателей поддержали федеральную акцию #мывместе, помогая врачам и больницам, волонтерам, безвозмездно предоставляя свои услуги и товары. В стороне не остались и корпоративные волонтеры АЭБ. Банк также организовал доставку комплексных обедов для работающих в эпицентре пандемии медиков.

Друзья, мы желаем вам оставаться полезными миру и людям, собственным примером продвигать созидательную активность в обществе и всегда находить время и силы для того, чтобы делать добрые дела. С Днем корпоративного волонтерства!

Ваш Алмазэргиэнбанк