АЭБ поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы

В преддверии Дня Победы сотрудники АЭБ в районах присутствия банка традиционно навестили якутских ветеранов – участников Великой Отечественной войны. Республиканский банк поздравил якутян, прошедших войну, с наступающей датой и вручил всем продуктовые наборы, а также по доброй традиции материально поддержал своих бывших работников, которые являются детьми войны.

Второй год празднование Великой Победы прошло в условиях пандемии, но ничто не могло омрачить духсвященной даты, отметил председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов. Он выразил признательность сотрудникам банка, включая все филиалы – дополнительные офисы АЭБ в районах республики, которые всегда поддерживают ежегодную акцию банка по чествованию ветеранов.

«Накануне 9 мая мы каждый год навещаем наших дорогих ветеранов для того, чтобы лично поздравить их сэтим великим праздником, сказать теплые слова благодарности поколению победителей. Мы всегда должны помнить, что только благодаря их мужеству и героизму живем под мирным небом», — подчеркнул Николай Долгунов.

Председатель правления АЭБ отметил, что, как и в прошлом году, банковскими работниками были соблюдены все строгие эпидемиологические требования при посещении ветеранов.

Сотрудники представительства Алмазэргиэнбанка в Москве поздравили двух ветеранов войны – уроженцев Якутии, которые сейчас проживают в столице страны, Ию Михайловну Колмогорову и Илью Николаевича Кривошапкина.

Илья Кривошапкин – участник Великой Отечественной войны, ветеран социальной службы республики, ветеран труда. В подмосковную Балашиху переехал два года назад. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, 22 медалями СССР и РФ, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР, Президента РС(Я). Имеет почетные звания «Заслуженный работник сферы обслуживания РС(Я)», «Отличник торговли РФ».

Илья Николаевич рассказал, что с марта 1944 года по март 1950 года служил в рядах Советской Армии на Дальнем Востоке, принимал участие в боях с японскими империалистами. После демобилизации работал секретарем районного исполкома Совета народных депутатов и заведующим организационным отделом РК КПСС в Анабарском районе, затем – начальником отдела Министерства торговли ЯАССР, уполномоченным Управления Совета Министров ЯАССР по использованию трудовых ресурсов, директором Якутского городского молочного завода, директором столовых №5 и 7 в Якутске.

Коллектив допофиса Аламзэргиэнбанка в поселке Усть-Нере Оймяконского района навестил ветеранов тыла в районном центре и селе Терють – Ульяну Кононовну Крылову, Елену Антиповну Готовцеву, Афанасия Ивановича Десяткина, Христину Кононовну Каландарову, Ульяну Петровну Слепцову, Марию Гаврильевну Кондакову.

Специалисты дополнительного офиса АЭБ в г. Мирном побывали в гостях у ветеранов тыла КсенииАввакумовны Петровой, Фёклу Николаевны Дубоносовой, Гаврила Михайловича Попова с супругой Марией Алексеевной Ивановой.

Сотрудники офиса в селе Чурапче навестили вдову участника Великой Отечественной войны Матрену Никитичну Слепцову, а также ветеранов тыла Николая Ильича Дыдаева, Егора Семеновича Никонова, Светлану Иннокентьевну Аргунову.

Специалисты офиса Алмазэргиэнбанка в г. Нюрбе поздравили ветеранов тыла Евгению НиколаевнуКрыжановскую и Елизавету Николаевну Припузову. Евгения Крыжановская всю жизнь проработала в сфере образования – учителем начальных классов. Елизавета Припузова является вдовой ветерана ВОВ, работала в разных отраслях народного хозяйства.

Коллектив Вилюйского офиса АЭБ вручили подарки от банка ветеранам тыла Егору Прокопьевичу Яковлеву, Марии Никифоровне Николаевой, Ольге Дмитриевне Томской, Меркурию Андреевичу Томскому.

Сотрудники дополнительного офиса АЭБ в г. Ленске вручили продуктовые наборы, сертификаты в магазин бытовой химии и цветы ветеранам тыла: Елене Евдокимовне Богдановой, Клавдии Ивановне Базановой, Капиталине Лаврентьевне Каротких, Александре Федоровне Лебедевой, Тамаре Александровне Калашниковой.

Операционный офис в с. Майя поздравил с Днем Победы трех ветеранов: ветерана тыла и труда, вдовуветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Мегино-Кангаласского района, кавалераордена «Знак Почета» Февронью Алексеевну Степанову, ветерана тыла Виктора Спиридоновича Шарина, ветерана труда, заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), Почетного гражданина Мегино-Кангаласского района, Почетного работника потребительской кооперации Надежду Константиновну Устинову.

Офис Алмазэгиэнбанка в г. Нерюнгри поздравил с Великой Победой членов общественной организациипенсионеров «НАБАТ».

Коллектив офиса в селе Сунтаре навестил трех ветеранов тыла: Евдокию Кирилловну Николаеву, Федору Филипповну Федорову, Ирину Николаевну Потапову, а также четырех детей войны – клиентов банка: Зою Николаевну Буркину, Евдокию Егоровну Семенову, Михаила Васильевича Романова,Николая Иннокентьевича Полпудаева. Сотрудники Намского офиса АЭБ побывали в гостях у ветеранов тыла и труда Иннокентия Романовича Москвитина, Ивана Дмитрьевича Колесова и Клары Афанасьевны Колесовой.

Сотрудники Верхневилюйского офиса АЭБ навестили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла – Екатерину Васильевну Адамову, Марию Максимовну Давыдову, Матрену Михайловну Антонову, Екатерину Федотовну Давыдову, Анну Харлампьевну Михайлову.

Специалисты допофиса банка в г. Алдане поздравили с наступающим Днем Победы участника войны Александра Кузьмича Кошкарёва и ветерана тыла Екатерину Георгиевну Масунову.

Сотрудники отделения АЭБ в п. Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского улуса вручили подарки от банка вдове ветерана Великой Отечественной войны Анне Николаевне Сосиной, а также ветерану войны Николаю Семеновичу Назарову, проживающему в с. Хаптагай.

Допофис Алмазэргиэнбанка в с. Бердигестяхе навестил ветеранов тыла: Дарью Андреевну Сергееву, Тамару Андреевну Васильеву, Ульяну Николаевну Платонову, Марию Николаевну Павлову и Зою Ивановну Степанову.

Ветеранов в Якутске поздравили сотрудники подразделений столичных офисов Алмазэргиэнбанка. Всем ветеранам в Якутске также были вручены подарки от АЭБ с самыми тёплыми и добрыми пожеланиями. Сотрудники Управления инновационного развития, Премиум-офиса, Службы по связям с общественностью, Службы методологического обеспечения бизнеса навестили участника Сталинградской битвы, ветерана Великой Отечественной войны Петра Прокопьевича Рыбкина, единственную участницу обороны Москвы, проживающую в Якутске, Лилию Николаевну Коптелову и ветерана войны Николая Никитича Яковлева.

Алмазэргиэнбанк бережно хранит память о Великой Отечественной войне, чтит и уважает участников и свидетелей тех трагических событий. В рамках программы корпоративной социальной ответственности АЭБ на протяжении многих лет оказывает помощь и поддержку представителям старшего поколения.

Ветераны поблагодарили сотрудников республиканского банка за постоянное внимание и заботу и пожелали АЭБовцам сохранять доброту в сердце.

Низкий поклон нашим ветеранам, вынесшим на плечах все тяготы войны. Вечная память тем, кто отдал свою жизнь ради Великой Победы!