АЭБ поздравил ветеранов банка и клиентов старшего поколения

По давней доброй традиции в День пожилых людей коллектив Алмазэргиэнбанка поздравил бывших сотрудников и клиентов старшего поколения с праздником. Сотрудники офисов в районных центрах Якутии подарили постоянным клиентам небольшие сладкие подарки. Председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай ДОЛГУНОВ также навестил бывших сотрудников.

«День пожилых людей – особая дата в нашем банковском календаре. Такие мероприятия позволяют нам показать важность традиций и преемственности поколений. Забота о старшем поколении, наших бывших сотрудниках — ветеранах банка, которые много лет проработали в АЭБ, – не просто слова. Я очень благодарен нашему корпоративному секретарю Татьяне Ивановне Кривцовой за то, что она передаёт нашим молодым сотрудникам эту добрую традицию», — сказал Николай Долгунов.

Председатель правления Алмазэргиэнбанка выразил слова уважения и благодарности ветеранам банка и всем представителям старшего поколения, пожелал им крепкого здоровья, благополучия, заботы и тепла близких.

Кроме того, банк подарит Республиканскому дому-интернату престарелых и инвалидов им. В.П. Решетникова микрофоны для проведения культурных и творческих мероприятий.