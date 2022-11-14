АЭБ поздравил сотрудников Медцентра с юбилеем

Национальный центр медицины РС (Я) 11 ноября 2022 года отметил свой 30-летний юбилей. Алмазэргиэнбанк поздравил своего многолетнего партнера, флагмана республиканской медицины, со знаменательным событием.

От имени руководства и всего коллектива Алмазэргиэнбанка поздравила генерального директора Станислава Жиркова и сотрудников Национального центра медицины РС (Я) заместитель Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Светлана Платонова.

«На свете трудно найти профессию, более важную и нужную, чем ваша. Каждый день и час, находясь на своем посту, вы стоите на страже человеческих жизней. Своими знаниями и опытом вы спасаете людей, защищаете их душевное и физическое здоровье, сохраняя тем самым великое достояние – генофонд нации», – отметила в своем приветственном слове Светлана Петровна.

В ходе мероприятия определены победители по 5 номинациям, которым были вручены сертификаты и цветы.

Самым лояльным сотрудником, который дольше всех обслуживается в АЭБ, стал Артур Руфов из отделения ультразвуковой диагностики КДЦ РБ №1 – Национального центра медицины.

В номинации «С самым большим объемом покупок» победила Саргылана Федорова из отделения ультразвуковой диагностики КДЦ РБ №1 – Национального центра медицины.

Лидером по операциям у партнеров по программе лояльности «СВОИ» стала Саргылана Алексеева из приемно-диагностического отделения Педиатрического центра РБ №1 – Национального центра медицины.

Победа в номинации «Лидер по количеству продуктов» присуждена Татьяне Кобяковой из отделения функциональной диагностики КДЦ РБ №1 – Национального центра медицины.

Анастасия Султашова из отдела кадров Национального центра медицины объявлена «Самым молодым сотрудником».

Заместитель Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Светлана Платонова подчеркнула, что на протяжении многих лет Национальный центр медицины является надежным партнером АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Банк более десяти лет оказывает помощь отделению онкологии педиатрического центра Национального центра медицины.

«Желаем Вам, Станислав Николаевич, и всем Вашим коллегам преумножения сил и энергии в вашем значимом труде! Пусть смены будут легкими, а пациенты благодарными! Счастья вам и мира вашему дому!», – пожелала Светлана Петровна Платонова.