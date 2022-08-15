АЭБ повышает эффективность контакт-центра

Алмазэргиэнбанк начал использовать речевую аналитику от компании BSS. Это стало продолжением сотрудничества по внедрению речевых решений BSS на базе омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech.

Республиканский банк ставил задачи повышения уровня обслуживания операторами клиентов и контроля 100% звонков в автоматическом режиме, выявления проблемных ситуаций и работы над ошибками. Ранее в АЭБ запущен виртуальный ассистент от BSS и сейчас идет работа по расширению тематик и созданию новых сценариев, по которым он может консультировать клиентов банка.

Алмазэргиэнбанк получил современный инструмент для анализа работы контакт-центра. Показательным моментом стало снижение среднего времени обслуживания (AHT) на 30 секунд после первого месяца использования инструмента. Также АЭБ отметил, что выросло качество обслуживания и сейчас проводятся работы по унифицированию многих процедур.

«В силу специфики своего бизнеса мы предъявляем достаточно жесткие требования к надежности технологий, срокам и итогам внедрения проектов. Возможности речевой аналитики от BSS полностью удовлетворяют наши потребности. Специалисты банка продолжают осваивать инструменты продукта на практике. С помощью речевой аналитики мы рассчитываем в самое ближайшее время выйти на качественно новый уровень работы с клиентами», — прокомментировал заместитель председателя правления Алмазэргиэнбанка Алексей Иванов. Он высоко оценил взаимодействие с BSS, способность быстро реагировать на возникающие запросы.

Речевая аналитика от BSS позволяет анализировать работу бота и операторов. Настройки программы помогают оценивать скорость решения проблем клиентов, качество проработки оператором поступающих вопросов, степень удовлетворенности клиентов. Использование речевой аналитики дает возможность находить проблемные зоны в работе контакт-центра и оптимизировать имеющиеся ресурсы для покрытия большего числа обращений клиентов.

«Внедрение речевой аналитики в Алмазэргиэнбанк — значимое событие для нашей компании и серьезный шаг для распространения речевой аналитики на рынке цифровых технологий. Результаты работы системы говорят сами за себя. Банк уже активно улучшает взаимодействие с клиентами, а работа речевой аналитики позволяет существенно повышать их лояльность и совершенствовать работу операторов», — отметил директор по продажам компании BSS Виталий Патешман.

Круглосуточный контакт-центр АЭБ: 8-800-100-34-22 (бесплатно по России), сайт: http://albank.ru/ru/