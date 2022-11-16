АЭБ: Получи 25% скидку на посещение бассейнов

В Якутии за прохождение диспансеризации установлены скидки.

С 15 ноября в республике стартовала новая акция. Держатели Карты жителя Якутии после прохождения диспансеризации или профосмотров в медицинских учреждениях будут получать 25% скидку для посещения бассейнов «Чолбон» или «Самородок». Пилотный проект разработан совместно с Минздравом Якутии, Минспортом Якутии, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

По условиям акции после прохождения диспансеризации скидка начнет действовать с 20-го числа следующего месяца в течение года.

Отметим, что в дальнейшем список спортивных объектов будет пополняться.

На диспансеризацию и профосмотры можно записаться по номеру Единого контакт -центра — 122.