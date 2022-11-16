16.11.2022
16:38
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Финансы
АЭБ: Получи 25% скидку на посещение бассейнов
В Якутии за прохождение диспансеризации установлены скидки.
С 15 ноября в республике стартовала новая акция. Держатели Карты жителя Якутии после прохождения диспансеризации или профосмотров в медицинских учреждениях будут получать 25% скидку для посещения бассейнов «Чолбон» или «Самородок». Пилотный проект разработан совместно с Минздравом Якутии, Минспортом Якутии, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
По условиям акции после прохождения диспансеризации скидка начнет действовать с 20-го числа следующего месяца в течение года.
Отметим, что в дальнейшем список спортивных объектов будет пополняться.
На диспансеризацию и профосмотры можно записаться по номеру Единого контакт -центра — 122.
Фото: пресс-службы
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО.
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