АЭБ подвел итоги конкурса на лучшее видеопоздравление с Ысыахом

Сеть магазинов «Корона» (Сунтарский улус) и ООО «Кооператор» (Нюрбинский улус) стали победителями конкурса на лучшее видеопоздравление с национальным праздником Ысыах, который Алмазэргиэнбанк провел на своей официальной странице в Instagram.

«В конкурсе, объявленном в рамках онлайн-Ысыаха АЭБ, приняли участие 20 организаций и предпринимателей из Якутска и районов республики. Радует, что особо активно себя проявили представители улусов. Хотели бы поблагодарить и тех, кто голосовал за участников – более 10 тысяч якутян поставили отметки «Мне нравится» под видеопоздравлениями», — сообщил руководитель службы по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка Вячеслав Стручков.

Конкурс проводился в двух категориях: «Предприятия с численностью сотрудников до 50 человек» и «Предприятия с численностью сотрудников более 50 человек».

В первой категории лучшим стала сеть магазинов «Корона» (Сунтарский улус) – 1924 голоса. Коллективу будет вручен сертификат на 30 000 рублей на услуги или приобретение товаров у партнеров программы лояльности «СВОИ». Такие же сертификаты, но на суммы 15 000 и 5 000 рублей соответственно получают Сунтарская централизованная библиотека (822 голоса) и Центр народного творчества им. Сергея Зверева (Сунтарский улус) – 756 голосов.

Среди предприятий с численностью сотрудников более 50 человек 1557 голосов набрало ООО «Кооператор» (Нюрбинский улус), коллектив награжден сертификатом на 30 000 рублей на услуги или приобретение товаров у партнеров программы лояльности «СВОИ». Сертификаты на 15 000 и 5 000 рублей соответственно получают Марыкчанское потребительское общество (Чурапчинский улус) – 625 голосов и ФАПК «Якутия» — 570 голосов.