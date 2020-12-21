АЭБ подтвердил соответствие стандарту безопасности

Алмазэргиэнбанк снова подтвердил соответствие требованиям Стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Стандарт PCI DSS версии 3.2.1).

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – основной стандарт в области безопасности данных, учрежденный международными платежными системами с целью обеспечения защиты операций, совершаемых с использованием платежных карт, и данных самих платежных карт.

Стандарт представляет собой совокупность 12 детализированных требований по обеспечению безопасности данных о держателях платёжных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных системах организаций. Актуальность защиты обеспечивается непрерывным мониторингом и регулярным аудитом в соответствии с установленными процедурами.

«Алмазэргиэнбанк уделяет большое внимание вопросам информационной безопасности и постоянно проводит работу по повышению уровня защищенности своих карт и сохранности данных клиентов. Банк второй раз подряд успешно прошел аудит на соответствие PCI DSS. Соответствие систем АЭБ самым высоким международным стандартам позволяют достичь главного для нас – обеспечения сохранности средств банка и его клиентов», — отметил председатель правления АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО Николай Долгунов.

АЭБ является республиканским банком, предлагает клиентам возможность использования платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Mir Pay и защиту интернет-операций с использованием технологии 3D-Secure на базе процессингового решения банка.