АЭБ: Подключите газ к частному дому на выгодных условиях

Запасаетесь на зиму дровами? Подайте заявку на льготную программу кредитования «Газификация жилого дома» по минимальной, сниженной ставке и подключите газ в дом на выгодных условиях до наступления холодов.

Если же у вас в селе нет газопровода или центрального отопления, вы можете автономно газифицировать конкретно свой дом.

«Подключить газ к дому – затратно и технически непросто. Зачастую главной сложностью в обеспечении дома этим наиболее экономным способом теплоснабжения является материальная сторона. Однако нужно понимать, что расходы в скором времени отобьются и полностью себя оправдают. Если в населенном пункте проведен газ и есть техническая возможность – однозначно лучше подключиться и сделать это вместе с республиканским банком на выгодных условиях льготного кредита», — отметил заместитель начальника Управления кредитования физических лиц Департамента розничного бизнеса АКБ АО «Алмазэргиэнбанк» Илья Лазарев.

Основные условия льготного кредита «Газификация жилого дома»:

Ставка — 10,5% годовых для зарплатных клиентов и пенсионеров АЭБ — держателей Карты жителя Якутии.

Сумма — от 20 000 до 800 000 рублей.

Срок кредита – до 7 лет.

Страховка, залог и поручители — не требуются.

Стаж работы для заемщика — от 3 месяцев. Постоянное место работы/дохода — обязательно.

Необходимы документы на дом, технические условия на подключение газоиспользующего оборудования, договор подряда на строительно-монтажные работы по газификации.

Отметим, что с 2021 года по поручению Президента РФ по всей стране проводятся масштабные работы по социальной газификации – бесплатном доведении газа до земельных участков. В Якутии программа социальной газификации стартовала осенью 2021 года. После бесплатной подводки газопровода к границе земельного участка домовладельцу необходимо самому произвести подготовку запуска газа, в том числе подвести сеть к дому, приобрести и установить оборудование.

Кредит на газификацию со льготными процентными ставками запущен в АЭБ при содействии Министерства промышленности и геологии Якутии в рамках реализации программы социальной газификации.

Узнать больше о льготном кредите «Газификация жилого дома» можно на сайте АЭБ: https://albank.ru/ru/credits/home-gasification/ или у оператора бесплатного круглосуточного контакт-центра банка по номеру: 8-800-100-34-22.

Ждём вас в офисах Алмазэргиэнбанка!