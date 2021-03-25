АЭБ поддержал команду Almaz Racing на ледовых гонках

Алмазэргиэнбанк оказал поддержку пилотам команды Almaz Racing на ледовых гонках «Полярная звезда — 2021». Весенние соревнования уже около 20 лет радуют поклонников зрелищного спорта и ежегодно собирают большое число участников, зрителей и болельщиков.

Пилот команды Almaz Racing Евгений СЕРЕДА рассказал, что 10 лет занимается ледовыми гонками и уже четвертый год тренируется в составе нынешней команды.

«В этом году в нашей команде три пилота. Машины подготовлены на 100%, после заездов 20-21 марта значительных поломок не было. Стартовые этапы прошли хорошо: в первом заняли первое и второе места, во втором — первое место. Но впереди еще день соревнований. Настрой как всегда боевой, стремимся к победе, а самое главное — к хорошему командному результату», — отметил он.

Евгений Середа от лица всей команды поблагодарил Алмазэргиэнбанк за поддержку:

«АЭБ многое делает для развития автоспорта в республике, для нашей команды. Автомобильный спорт – один из самых затратных видов. Перед каждым соревнованием необходимо подготовить машину к допустимому регламенту: новые моторы, КПП, блокировки, расходники. Все это получается сделать в том числе благодаря участию банка. Надеемся на дальнейшую поддержку спортсменов из Almaz Racing. Благодаря помощи АЭБ команда достойно выступает каждый год».

Как сообщили в якутской городской общественной организации «Федерация автомотоспорта», которая с 2001 года выступает организатором гонок, мероприятие проводится в целях развития спортивно-технических видов спорта в Якутии, повышения навыков вождения и привлечения населения к здоровому образу жизни.

Правила гонок «Полярная звезда» установлены в соответствии с регламентом Российской Автомобильной Федерации (РАФ). К участию допускаются все желающие автогонщики с подготовленными автомобилями соответствующего класса. В гонках на льду это «Лада-стандарт» (объём двигателя 1500 куб. см.) и автомобили с объемом двигателя до 1600 куб. см. В целях безопасности каждое транспортное средство должно быть оснащено автомобильным гоночным креслом и специальным защитным каркасом.