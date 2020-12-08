АЭБ поддержал благотворительную акцию «Умный подарок»



Приближается самый волшебный и долгожданный праздник — Новый год. Каждый из нас уже готовит список подарков для родных и друзей. Централизованная библиотечная система города Якутска решила порадовать учащихся Республиканской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №2, организовав акцию “Умный подарок”, в которой принял участие Алмазэргиэнбанк.



«Смысл нашей акции заключается в том, чтобы собрать силами общественности детям полезные познавательные подарки к Новому году: книги, энциклопедии, развивающие игры — то, что поможет формировать логическое мышление, фантазию, усидчивость. По итогам акции к концу года собранные подарки получат учащиеся школы-интерната №2», — рассказала пресс-секретарь Smart Библиотеки 2.0.3 Розалия Борисова.

Волонтеры Алмазэргиэнбанка передали 24 экземпляра детской книги по финансовой грамотности “Приключения рублика”, а также настольные игры: монополию и шашки.

Руководитель направления корпоративной социальной ответственности Службы по связям с общественностью АЭБ Евгения Шамигулова отметила, что 14 книг банк передал учащимся начальной школы, а 10 экземпляров останутся в Smart Библиотеке 2.0.3.