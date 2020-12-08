08.12.2020
16:15
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Финансы

АЭБ поддержал благотворительную акцию «Умный подарок»


Приближается самый волшебный и долгожданный праздник — Новый год. Каждый из нас уже готовит список подарков для родных и друзей. Централизованная библиотечная система города Якутска решила порадовать учащихся Республиканской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №2, организовав акцию “Умный подарок”, в которой принял участие Алмазэргиэнбанк. 


«Смысл нашей акции заключается в том, чтобы собрать силами общественности детям полезные познавательные подарки к Новому году: книги, энциклопедии, развивающие игры — то, что поможет формировать логическое мышление, фантазию, усидчивость. По итогам акции к концу года собранные подарки получат учащиеся школы-интерната №2», — рассказала пресс-секретарь Smart Библиотеки 2.0.3 Розалия Борисова.  

Волонтеры Алмазэргиэнбанка передали 24 экземпляра детской книги по финансовой грамотности “Приключения рублика”, а также настольные игры: монополию и шашки.  
Руководитель направления корпоративной социальной ответственности Службы по связям с общественностью АЭБ Евгения Шамигулова отметила, что 14 книг банк передал учащимся начальной школы, а 10 экземпляров останутся в Smart Библиотеке 2.0.3. 

“Канун Нового года — замечательная, светлая пора, в которую особенно приятно делиться добром и оказывать помощь тем, кому она необходима. Хочется, чтобы как можно больше неравнодушных людей и организаций приняли участие в акции “Умный подарок” и в других социальных проектах”, — отметила Евгения Шамигулова.

Фото: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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