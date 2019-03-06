АЭБ подарил весенний праздник маленьким пациентам отделения онкологии Медцентра

Алмазэргиэнбанк вместе со своими социальными партнерами 5 марта организовал «Творческую лабораторию добрых сердец» для детей, проходящих лечение в онкологическом отделение Национального центра медицины.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Международным женским днем! 8 марта – это теплый весенний праздник, несущий радость. От имени Алмазэргиэнбанка приветствую всех собравшихся на нашей творческой лаборатории добрых сердец. Желаю всем провести этот весенний день с максимальной пользой и научиться чему-то новому», — отметила сотрудник службы по связям с общественностью АЭБ Лика Эверстова.

С праздником весны детей пришли поздравить социальные партнеры Алмазэргиэнбанка – директор центра развития ребенка «Чудо-детки» Лика Джуалова, педагог детского центра «Берегиня» Екатерина Боппосова, педагог центра развития ребенка «Чудо-детки» Наталья Кубарь-Близнец, индивидуальный предприниматель Айталина Татарченко. Также для малышей спели корпоративные волонтеры Алмазэргиэнбанка Арина Тверитина и Розалия Зыкова.

Ребята научились изготавливать мыло различной формы, вышивать, своими руками делать брошки и кукол. Алмазэргиэнбанк подарил онкологическому отделению два пуфика, а детям – игрушки.

«Спасибо большое коллективу Алмазэргиэнбанка за подарки и заботу в этот прекрасный весенний день. Отделение онкологии уже десять лет дружит с банком, который постоянно поддерживает нас, организовывает акции и праздники», — сказал один из родителей.