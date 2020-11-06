АЭБ подарил книги детсаду “Остров сокровищ”

Алмазэргиэнбанк подарил свои новые детские книги, посвященные финансовой грамотности, муниципальному детскому саду №7 Якутска – Центру развития “Остров сокровищ”.

Издание «Приключения Рублика» в доступной форме рассказывает детям о том, что такое деньги, для чего и откуда они берутся. Книгу для банка написала писательница Мария Сергеева.

“Остров сокровищ” одним из первых детсадов Якутска подключился к работе по финансовому просвещению дошкольников. Как рассказала заместитель заведующей детского сада по образовательно-воспитательной работе Татьяна Колмогорова, учреждение присоединилось к реализации программы по финграмотности для дошкольников Национального банка России, разработанной с Минпросвещения РФ, в прошлом году и сразу же приступило к освоению новой области. “Остров сокровищ” разработал свой внутренний план и сейчас работает по нему.

“Как оказалось, книг по финансовой грамотности именно для детей дошкольного возраста очень мало. Поэтому для нас книга Алмазэргиэнбанка “Приключения Рублика” стала огромным подспорьем. Дети из старшей, подготовительной группы с неподдельным интересом знакомятся с основами правильного обращения с деньгами”, — отметила Татьяна Колмогорова.

Добавим, что предыдущее издание банка по финансовому просвещению “Волшебная книга АЭБ” было переиздано трижды.

Алмазэргиэнбанк обычно вручает книги на своих уроках финансовой грамотности, которые регулярно проводят волонтеры банка в разных школах и детских садах. Также АЭБ дарит свои книги подшефным организациям и социальным партнерам.

Напомним, что в декабре 2019 года АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО занял первое место в номинации «Компетентное волонтерство» с проектом «Финансовая грамотность» на Всероссийском конкурсе «Чемпионы добрых дел».