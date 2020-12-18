АЭБ передал сладкие подарки детям — подопечным организации «Лучики света»

В рамках социального проекта «Детство без границ» Алмазэргиэнбанк передал подопечным благотворительной организации «Лучики света» 100 сладких подарков к Новому году.

«Впереди новогодние праздники – самая чудесная, радостная пора, тем более, для детишек. Это прекрасное время, когда можно и нужно дарить заботу и тепло не только своим близким, но и всем, кто в этом нуждается. Мы давно держим связь с «Лучиками света» и руководителем организации Вероникой Чупровой. Желаем всем ребятишкам и их родителям сил, здоровья и замечательного настроения», — отметила руководитель направления Корпоративной социальной ответственности службы по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка Евгения Шамигулова.

Благотворительная общественная организация «Лучики света» занимается поддержкой семей, где детям поставлен диагноз ДЦП, ментальные отклонения. Организация проводит бесплатные встречи, семинары, мастер-классы и курсы для родителей и детей, работает группа дневного пребывания, в которой ребятишки с нарушениями опорно-двигательного аппарата занимаются творчеством.