АЭБ передал подарки детскому дому «Берегиня»
Якутский детский дом “Берегиня”, ставший родным для многих детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, 15 ноября отметил 69-й День рождения. С этим событием воспитанников и педагогов учреждения поздравил коллектив Алмазэргиэнбанка.
“Являясь давними друзьями детского дома, мы не могли не поздравить наших подшефных в этот особенный день. Пандемия, к сожалению, внесла изменения в празднование Дня рождения «Берегини». Нашим волонтерам не удалось вместе с ребятами и педагогическим составом провести этот день, но праздник состоялся в онлайн-формате. А подарки мы передали через представителя администрации учреждения. В этом году решили подарить технику для здоровья. Всем известно, что сейчас период сезонных заболеваний. Причина стремительного распространения инфекций внутри помещений кроется в воздушно-капельном механизме их передачи. Чтобы обезопасить ребят и педагогов, мы приобрели рециркулятор для бактерицидной очистки воздуха, а также УФ-лампы», — рассказала руководитель направления корпоративной социальной ответственности службы по связям с общественностью АЭБ Евгения ШАМИГУЛОВА.
Руководство детского дома и воспитанники «Берегини» выразили благодарность Алмазэргиэнбанку, передав ответный презент.
«Огромное спасибо за такие замечательные подарки председателю правления АЭБ Николаю Николаевичу ДОЛГУНОВУ, сотрудникам и волонтерам банка. Рециркулятора нам, действительно, очень не хватало. В знак благодарности за заботу и поддержку наши ребята подготовили и передали банку открытку и оберег, изготовленные собственными руками», — отметила директор детского дома Лена ЕФРЕМОВА.
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