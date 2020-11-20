АЭБ передал подарки детскому дому «Берегиня»

Якутский детский дом “Берегиня”, ставший родным для многих детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, 15 ноября отметил 69-й День рождения. С этим событием воспитанников и педагогов учреждения поздравил коллектив Алмазэргиэнбанка.

“Являясь давними друзьями детского дома, мы не могли не поздравить наших подшефных в этот особенный день. Пандемия, к сожалению, внесла изменения в празднование Дня рождения «Берегини». Нашим волонтерам не удалось вместе с ребятами и педагогическим составом провести этот день, но праздник состоялся в онлайн-формате. А подарки мы передали через представителя администрации учреждения. В этом году решили подарить технику для здоровья. Всем известно, что сейчас период сезонных заболеваний. Причина стремительного распространения инфекций внутри помещений кроется в воздушно-капельном механизме их передачи. Чтобы обезопасить ребят и педагогов, мы приобрели рециркулятор для бактерицидной очистки воздуха, а также УФ-лампы», — рассказала руководитель направления корпоративной социальной ответственности службы по связям с общественностью АЭБ Евгения ШАМИГУЛОВА.