01.12.2022
12:12
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Финансы

АЭБ: Оплатите все долги без пени

В преддверии Нового года Алмазэргиэнбанк объявляет традиционную акцию по списанию пени для должников по кредитам клиентов-физических лиц. Акция продлится с 1 по 30 декабря 2022 года.

Акция позволит физическим лицам оплатить все долги без пени и вернуться в привычный график платежей. Пени обнуляются при условии погашения всей суммы просроченной задолженности.

При этом для клиентов с просроченной задолженностью по основному долгу свыше 50 дней действует специальное условие: размер пеней может быть снижен частично пропорционально погашенной просроченной задолженности по основному долгу и процентам.

Под условия акции подпадают потребительские и ипотечные кредиты, кредитные карты, овердрафты с задолженностью по основному долгу и процентам.

Заявление на отмену пени можно подать в офисах Алмазэргиэнбанка или через операторов горячей линии АЭБ. Бесплатный круглосуточный контакт-центр банка: 8-800-100-34-22. Сайт: www.albank.ru

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

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