АЭБ объявляет снижение процентных ставок по кредитам для бизнеса

С середины декабря 2022 года Алмазэргиэнбанк снизил процентные ставки по кредитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: «На развитие бизнеса», «Овердрафт» и «Старт».

Обновленные условия к Новому году

В канун новогодних праздников Алмазэргиэнбанк предлагает новые, более выгодные условия по программам бизнес-кредитования. АЭБ всегда стремится повышать привлекательность своих продуктов, делая их доступнее и удобнее для предпринимательского сообщества, для своих партнеров и клиентов, несмотря на непростую ситуацию на рынке.

Специалисты Банка на регулярной основе плотно общаются с предпринимателями, с представителями местного бизнеса, и видят большой запрос на кредитные продукты. Снижение процентных ставок – это один из шагов к обеспечению доступности финансовых услуг. Теперь предприниматели могут воспользоваться одним из лучших предложений на рынке и оформить кредит на более выгодных условиях.

По новым условиям по кредиту «На развитие бизнеса» минимальная процентная ставка составит 13,75% на срок до 7 лет, при этом сумма кредита не ограничена. Чтобы подать заявку, необходимо проходить по минимальным требованиям: гражданство и регистрация на территории РФ, возраст до 65 лет (для ИП), срок осуществления деятельности – не менее 12 месяцев, а для отрасли «торговля» – не менее 6 месяцев.

Если предпринимателю срочно нужны кредитные средства, Банк предлагает кредитный продукт «Экспресс-кредит для МСП» – при сумме кредита до 10 млн рублей залог не потребуется.

Более подробно с условиями бизнес-кредитования можно ознакомиться по ссылке.

Пройдите онлайн-проверку и подайте заявку на льготные кредиты

В АЭБ также можно подать заявку на получение федеральных и региональных льготных кредитов с процентной ставкой от 5% до 11%.

Сомневаетесь, может ли Ваш бизнес претендовать на получение льготных кредитов с пониженной процентной ставкой? Развеять сомнения можно за несколько кликов на сайте Алмазэргиэнбанка.

В целях облегчения процесса подбора льготного кредита Банк недавно запустил онлайн-проверку на соответствие критериям льготных кредитных программ для бизнеса по ИНН. Для этого достаточно лишь ввести данные ИНН бизнеса в отображаемое поле, и сервис автоматически проведет проверку на прохождение по минимальным требованиям (осуществление деятельности в разрешенных и подакцизных отраслях, наличие в реестре МСП) и выдаст список подходящих льготных кредитов.

Если хотите проверить свой бизнес на соответствие критериям льготных кредитных программ за 5 секунд, тогда пройдите по ссылке.

Более подробно с условиями кредита «На развитие бизнеса» и других кредитных продуктов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО можно ознакомиться на официальном сайте и в офисах банка.