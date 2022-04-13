АЭБ обновил приложение «АЭБ Бизнес». Он доступен в AppStore и Google Play

Республиканский банк улучшил функционал мобильного приложения «АЭБ Бизнес». Теперь это гибкая и удобная платформа, которая отвечает всем требованиям пользователей. Новая версия уже доступна для скачивания в AppStore и PlayMarket.

Под удобством подразумевается, во-первых, новый дизайн с интуитивно-понятным интерфейсом. Теперь с упрощением бухгалтерских работ можно прямо в приложении формировать и выставлять счета на оплату и акты. Во-вторых, это упрощенное составление платежного поручения как самому себе, так и сохраненным контрагентам.

Переводите собственные средства между своими счетами в три клика с возможностью создания шаблона платежей.

В новом приложении «АЭБ Бизнес» также можно подключить двухфакторную аутентификацию, а для подтверждения операций у вас три способа — смс-пароль, PUSH-уведомления и PayControl. Выберите удобный для вас способ подтверждения операций.

Усиленную электронную подпись PayControl банк внедрил прямо внутри своего мобильного приложения: теперь не надо переключаться между двумя приложениями, а можно одним касанием в «АЭБ Бизнес» подтвердить операции, подписать платежные поручения, письма, заявления.

Кроме того, «АЭБ Бизнес» обеспечит аналитику и мониторинг счетов. Все для вашего удобства.

P.S. PayControl – решение для электронной подписи в смартфоне, которое позволяет клиентам с высоким уровнем безопасности и удобства подтверждать операции. PayControl предоставляет пользователю возможность убедиться в корректности данных операции или электронного документа и сформировать подпись независимо от используемого устройства. Никакой зависимости от наличия сотовой связи и скорости доставки SMS.