АЭБ — обладатель специальной номинации всероссийского конкурса «Лучшая банковская программа для МСП 2021»

Алмазэргиэнбанк стал одним из обладателей номинации «Выбор предпринимателей» всероссийского конкурса «Лучшая банковская программа для МСП 2021». Финансовые организации-победители определялись по итогам голосования представителей бизнеса из разных регионов России.

В рамках конкурса «Лучшая банковская программа для МСП 2021» в Торгово-промышленной палате РФ прошла специальная презентационная сессия для банков – участников, которые не прошли в финал, но представили интересные для бизнеса программы, продукты и услуги.

Модератором мероприятия выступила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

Открывая презентационную сессию, она напомнила участникам, что конкурс нацелен на развитие рынка качественных банковских услуг и продуктов и предоставляет широкую возможность для финансовых организаций заявить о собственных программах для МСП. В свою очередь, предприниматели могут на одной площадке ознакомиться с этими программами и выбрать в качестве надежного и долгосрочного партнера наиболее подходящий банк, сообщается на сайте Торгово-промышленной палаты РФ.

«Победа в этой номинации особо ценна для АЭБ, так как лучшие банки-партнёры определялись самими предпринимателями. Сегодня у нас обслуживаются более 6500 корпоративных клиентов. Мы постоянно работаем над повышением качества оказываемых услуг, развитием цифровых каналов, а также расширяем линейку наших продуктовых предложений. Всё это делается с учётом запросов и мнений клиентов», — подчеркнул руководитель департамента корпоративного бизнеса Алмазэргиэнбанка Федор Ноговицын.

Конкурс «Лучшая банковская программа для МСП 2021» ежегодно проходит при участии и поддержке Банка России, Минэкономразвития РФ, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», АО «Корпорация «МСП», Ассоциации банков России, Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ.

В этом году конкурс состоялся уже в шестой раз и подтвердил свою популярность и востребованность: заявки направил 41 банк из 22 регионов страны: 14 банков из категории ТОП-30 по размеру активов, 17 банков с универсальной лицензией и 10 банков из категории с базовой лицензией.