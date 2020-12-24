АЭБ: Нужный подарок дому-интернату

Алмазэргиэнбанк поздравил с наступающим Новым годом постояльцев Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов им. В.П. Решетникова. АЭБ подарил своему подшефному учреждению средства защиты от коронавируса – рециркуляторы закрытого типа, УФ-лампы, тренажеры дыхания.

Руководитель направления Корпоративной социальной ответственности службы по связям с общественностью АЭБ Евгения Шамигулова отметила, что для Алмазэргиэнбанка забота о старшем поколении, людях с ограниченными возможностями здоровья – не разовые мероприятия, а неотъемлемое направление каждодневной деятельности, философия и позиция банка.