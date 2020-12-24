АЭБ: Нужный подарок дому-интернату
Алмазэргиэнбанк поздравил с наступающим Новым годом постояльцев Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов им. В.П. Решетникова. АЭБ подарил своему подшефному учреждению средства защиты от коронавируса – рециркуляторы закрытого типа, УФ-лампы, тренажеры дыхания.
Руководитель направления Корпоративной социальной ответственности службы по связям с общественностью АЭБ Евгения Шамигулова отметила, что для Алмазэргиэнбанка забота о старшем поколении, людях с ограниченными возможностями здоровья – не разовые мероприятия, а неотъемлемое направление каждодневной деятельности, философия и позиция банка.
“В канун такого замечательного праздника, как Новый год, мы решили вручить нашему социальному партнеру – дому-интернату очень нужные и востребованные из-за пандемии подарки. Уверена, рециркуляторы, ультрафиолетовые лампы и тренажеры для дыхания сослужат хорошую службу постояльцам учреждения”, — сказала она.
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