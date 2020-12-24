24.12.2020
11:00
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Финансы

АЭБ: Нужный подарок дому-интернату

Алмазэргиэнбанк поздравил с наступающим Новым годом постояльцев Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов им. В.П. Решетникова. АЭБ подарил своему подшефному учреждению средства защиты от коронавируса – рециркуляторы закрытого типа, УФ-лампы, тренажеры дыхания. 

Руководитель направления Корпоративной социальной ответственности службы по связям с общественностью АЭБ Евгения Шамигулова отметила, что для Алмазэргиэнбанка забота о старшем поколении, людях с ограниченными возможностями здоровья – не разовые мероприятия, а неотъемлемое направление каждодневной деятельности, философия и позиция банка. 

“В канун такого замечательного праздника, как Новый год, мы решили вручить нашему социальному партнеру – дому-интернату очень нужные и востребованные из-за пандемии подарки. Уверена, рециркуляторы, ультрафиолетовые лампы и тренажеры для дыхания сослужат хорошую службу постояльцам учреждения”, — сказала она.

Фото: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО
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