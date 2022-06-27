АЭБ: Николай Долгунов на пленарной сессии республиканского форума

Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов 24 июня принял участие в качестве спикера в пленарной сессии республиканского форума корпоративной социальной ответственности «Партнерство власти, общества, бизнеса и СМИ – вызовы нового времени».

В ходе своего выступления Николай Долгунов подчеркнул, что АЭБ в своей работе опирается на принципы ESG. Он отметил, что в банке собрана увлеченная команда из неравнодушных сотрудников – более 500 работников АЭБ занимаются волонтерской деятельностью и благотворительностью.

Николай Николаевич отметил, что социальная ответственность – один из главных постулатов развития банка со времен его основания. В ходе развития АЭБ закладывались принципы корпоративного управления, внедрялись лучшие мировые практики, которые на сегодняшний день реализуются на достаточно высоком уровне.

Николай Долгунов рассказал о социальных проектах банка, направленных на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, онкобольным, на повышение финансовой грамотности населения. Банк ежегодно выделяет значительные средства на поддержку спорта, образования и культуры в Якутии.

«В прошлом году мы провели круглый стол по актуальной теме «ESG – трансформация как единственно верный путь к достижению Целей устойчивого развития», пригласили экспертов, в том числе международного уровня. Создавая такие площадки, мы хотим, чтобы принципы ESG внедрялись и работали не только в крупных компаниях, но и понимались всеми жителями Якутии и каждым предпринимателем, который только начинает или уже успешно работает в республике», – рассказал Николай Долгунов.

Первый заместитель Председателя Правительства РС(Я) Кирилл Бычков перед началом пленарной сессии вручил Благодарственное письмо Правительства РС (Я) коллективу АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и юбилейный знак «100 лет Якутской АССР» за вклад в устойчивое развитие территории и повышение качества жизни населения республики.

Также Благодарственными письмами Правительства РС (Я) в ходе форума отдельно отмечены 6 сотрудников банка за активную жизненную позицию и личный вклад в развитие добровольчества в Якутии.

В ходе пленарной сессии форума выступили первый заместитель Председателя Правительства РС (Я) Кирилл Бычков, первый заместитель министра промышленности и геологии РС (Я) Михаил Кириллин, заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера РС (Я) Михаил Погодаев, заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» ПАО Алексей Дьячковский, генеральный директор Целевого фонда будущих поколений РС (Я) Владимир Егоров, директор Архангельского центра социальных технологий «Гарант» Марина Михайлова.

Модератором выступила генеральный директор Единого ресурсного центра поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив Якутии Ольга Вешникова.

В крупном форуме приняли такие ведущие компании, как АК «АЛРОСА» (ПАО), дочернее предприятие ПАО НК «РОСНЕФТЬ» — ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», АО «Полиметалл Управляющая компания», АО «РНГ», ПАО «ЯТЭК», «Тарынская золоторудная компания», «Железные дороги Якутии», «РДР ГРУПП», «Якутская птицефабрика», «Стройкон», «Адгезия», «РНГ», «ЯТЭК», «Селигдар», «Якутскэнерго», «Сахатранснефтегаз», «Металлинвест», «Дальневосточное морское пароходство», «Норникель» и другие.

Форум проведен при поддержке «Алмазэргиэнбанка», «Фонда президентских грантов», Единого ресурсного центра Якутии, Целевого фонда будущих поколений Якутии, городского округа «город Якутск».