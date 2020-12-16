АЭБ наградили за выпуск карт «Мир»

Гендиректор АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) Владимир Комлев поблагодарил АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за активное участие в развитии безналичных платежей и вручил награду «Серебряная эмиссия». За 5 лет сотрудничества АЭБ эмитировал более 100 тысяч карт национальной платежной системы.

Алмазэргиэнбанк начал выпускать и обслуживать карты «Мир» в числе первых банков РФ в 2016 году. За это время АЭБ внес посильный вклад в развитие российской системы платежных карт, активно участвуя в проектах НСПК. Среди реализованных задач, например, подключение клиентов к сервису мобильных платежей Mir Pay, позволяющему быстро и безопасно оплачивать покупки смартфоном. Кроме того, АЭБ обеспечивает максимальную защиту транзакций по технологии MirAccept 2.1, поддерживающей современные стандарты безопасности при проведении платежей.

Также Алмазэргиэнбанк выпускает кампусную карту «Мир» для студентов СВФУ им. М.К. Аммосова. Кампусная карта АЭБ служит одновременно и платежным средством, и пропуском в здания университета, и читательским билетом, и проездным билетом.

Добавим, что на сегодняшний день в целом по России выпущено уже около 90 миллионов карт «Мир». Они принимаются во всех регионах России, а также в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Турции.

Получить карту «Мир» можно в любом офисе Алмазэргиэнбанка, а оформить заявку на ее выпуск – на сайте банка www.albank.ru или в приложении «АЭБ Онлайн».

Выберите свою карту «Мир» и ежемесячно получайте рублевый кэшбэк от банка по программе лояльности «СВОИ» в размере 1-15%. Владельцы карт АЭБ могут дополнительно возвращать деньги за покупки в компаниях-партнерах системы лояльности «СВОИ».