01.06.2022
12:22
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Общество

АЭБ начислит 500 рублей на Карту жителя Якутии жителям Нерюнгри

Получите 500 рублей на Карту жителя Якутии за начисление одной выплаты – зарплаты, пенсии или любого другого социального поступления размером от 1 рубля. Для этого оформите заявление на перевод выплаты и получите первое зачисление на счет до 31 июля 2022 года и получите приветственные 500₽ на счет.  

Как стать участником:

1. Закажите бесплатную дебетовую карту «Моя Якутия», если у вас ещё её нет.

Сделать это можно в офисе банка в Нерюнгри по адресу: ул. Карла Маркса, 21. Потребуется паспорт, СНИЛС, личное фото, либо по ссылке https://albank.ru/ru/cards/card-order/ecs-card/ или через мобильное приложение «АЭБ Онлайн». 

2. Переведите на Карту жителя заработную плату, пенсию или любую другую социальную выплату и получите первое зачисление до 31 июля 2022 г.

3. Приходите в офис банка в Нерюнгри и назовите данный промокод менеджеру: С1001. При себе необходимо иметь паспорт и Снилс. 

4. Получите 500₽ на карту. Сумма будет начислена в первых числах августа.

Предложение действует с 1 июня по 31 июля только на территории Нерюнгринского района для тех, кто получил Карту «Моя Якутия» в данном районе республики, и ранее не получал указанные выше выплаты на Карту жителя. Акция доступна для лиц, достигших 18 лет.

Источник: Макарова Елена Анатольевна Начальник отдела рекламы Службы по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

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