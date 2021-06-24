АЭБ начал продажу памятных монет к Евро-2020

Алмазэргиэнбанк запустил в продажу памятные монеты «Чемпионат Европы по футболу 2020 года (UEFA EURO 2020)». Серебряные монеты номиналом 3 рубля можно приобрести в кассах офиса АЭБ на проспекте Ленина, 1.

Памятные монеты выпустил в обращение Центральный Банк к чемпионату Европы по футболу, который проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года.

На серебряных монетах представлено рельефное изображение стадиона в Санкт-Петербурге, где пройдет часть матчей турнира, на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений символов города.

Стоимость серебряной монеты – 7990 рублей.

«Обычно памятные монеты выпускаются ограниченной серией к определенным значимым историческим событиям. Такие монеты интересны в первую очередь коллекционерам, но могут стать хорошим подарком для футбольного фаната. Тираж серебряной монеты к Евро-2020 — 8000 штук, АЭБ реализует всего 5 из них, поэтому желающим приобрести монеты стоит поторопиться», — сообщил руководитель службы по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка Вячеслав Стручков.

Наличие монет можно уточнить через операторов бесплатной горячей линии банка по номеру: 8 800 100-34-22.