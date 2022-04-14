АЭБ начал прием заявок от бизнеса на кредит по ставке 8%

Алмазэргиэнбанк запустил льготный кредит «Быстрые меры» под 8% годовых для предпринимателей Якутии. Льготный кредит могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства и иные организации сферы торговли, которые поставляют и продают социально значимые продовольственные и непродовольственные товары.

Срок кредита – не более одного года, минимальная сумма – 5 000 000 рублей, максимальная – рассчитывается индивидуально.

Начальник управления маркетинга и развития продуктов Департамента сервисов и продуктов Алмазэргиэнбанка Андрей Тастыгин сообщил, что кредит «Быстрые меры» республиканский банк разработал совместно с Министерством предпринимательства, торговли и туризма Якутии. Он подчеркнул, что перед АЭБ, как одним из главных финансовых институтов республики, на фоне сложных экономических условий стоит задача полно реализовать меры поддержки якутских компаний, малого и среднего бизнеса.

«Мы выработали пакет антикризисных предложений – это и прием платежей без комиссии, и снижение тарифа до одного процента по торговому эквайрингу, и бесплатное обслуживание на любом пакете РКО, новый быстрый интернет-банк «АЭБ Бизнес». Наши предложения сейчас действительно одни из самых выгодных на рынке. То, что мы именно региональный банк, а не федеральный, позволяет нам быть более мобильным, быстрее реагировать», — отметил Андрей Тастыгин.

Также начальник управления маркетинга и развития продуктов подчеркнул, что доступ к наиболее выгодным условиям финансирования имеет основополагающее значение. «Кредит по ставке, не превышающей восемь процентов, позволит нашим предпринимателям развивать своё дело на максимально выгодных условиях, с минимальными издержками. У нас только одно требование – мы обязуем наших заёмщиков строго соблюдать установленный размер торговых надбавок на социально значимые товары. Ведь наша цель – не только поддержать бизнес, но и самих покупателей, простых жителей республики, чтобы мы все могли покупать товары по адекватным, не завышенным ценам», — сказал Тастыгин.

С полным пакетом документов кредита «Быстрые меры» и другими льготными кредитами, мерами поддержками от АЭБ можно ознакомиться на сайте банка https://www.albank.ru/ru/corp/credits/quick-measures/ Также вы можете записаться на консультацию к менеджерам по номеру бесплатной горячей линии банка: 8-800-100-34-22.