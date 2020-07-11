АЭБ: Как уйти на кредитные каникулы?



С 20 марта по 17 июня заемщики-физлица направили в банки 2,2 млн обращений об изменении кредитного договора. Такие данные недавно озвучил ЦБ России. В последнее время люди все чаще прибегают к легальным способам сделать свой долг более подъемным. Что такое кредитные каникулы и кто имеет право ими воспользоваться — разъясняет Алмазэргиэнбанк.