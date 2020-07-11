11.07.2020
10:24
85
Финансы
АЭБ: Как уйти на кредитные каникулы?
С 20 марта по 17 июня заемщики-физлица направили в банки 2,2 млн обращений об изменении кредитного договора. Такие данные недавно озвучил ЦБ России. В последнее время люди все чаще прибегают к легальным способам сделать свой долг более подъемным. Что такое кредитные каникулы и кто имеет право ими воспользоваться — разъясняет Алмазэргиэнбанк.
Источник: Служба по связям с общественностью АК "Алмазэргиэнбанк"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.07.2020
14
11.07.2020
82
11.07.2020
63
11.07.2020
78
11.07.2020
105
11.07.2020
84
11.07.2020
536
11.07.2020
406
11.07.2020
668
10.07.2020
1223
10.07.2020
2718
10.07.2020
589
10.07.2020
551
10.07.2020
497
10.07.2020
564
10.07.2020
472
10.07.2020
467
10.07.2020
476
10.07.2020
462
10.07.2020
592
10.07.2020
870
10.07.2020
563
10.07.2020
528
10.07.2020
532
10.07.2020
538
10.07.2020
426
10.07.2020
2066
10.07.2020
1501
10.07.2020
563
10.07.2020
1894
10.07.2020
495
10.07.2020
448
10.07.2020
478
10.07.2020
532
10.07.2020
1280
10.07.2020
446
10.07.2020
5428
10.07.2020
564
10.07.2020
449
10.07.2020
2823
10.07.2020
749
10.07.2020
1066
09.07.2020
631
09.07.2020
770
09.07.2020
566
09.07.2020
608
09.07.2020
433
09.07.2020
4038
09.07.2020
570
09.07.2020
593
09.07.2020
1674
09.07.2020
3259
09.07.2020
1518
09.07.2020
511
ТОП НОВОСТИ
06.07.2020
10694
08.07.2020
6948
08.07.2020
6794
07.07.2020
5857
09.07.2020
5656
10.07.2020
5420
06.07.2020
4575
06.07.2020
4383
07.07.2020
4230