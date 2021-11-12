АЭБ: Как сохранить бизнес в пандемию

Какие меры господдержки предпринимателей действуют в Алмазэргиэнбанке

Ведущий региональный банк АЭБ, как один из лидеров на рынке кредитования МСП, активно участвует во всех мерах господдержки. В Алмазэргиэнбанке предприятия из пострадавших отраслей могут воспользоваться государственной поддержкой, получить финансирование можно по «Программе 9,95» и второму этапу программы «ФОТ 3.0», сообщил председатель правления банка Николай Долгунов.

«АЭБ вошел в число российских банков, в которых с 1 ноября по 30 декабря 2021 года предприятия из наиболее пострадавших отраслей во время пандемии могут получить льготный кредит по ставке 3% годовых. Поддержка запущена для юридических лиц и ИП – гостиниц, ресторанов и кафе, стоматологических клиник, кинотеатров, спортивных организаций и фитнес-центров, социально-ориентированных НКО. Ключевое условие – сохранение не менее 90% работников во время всего срока действия кредитного договора», – сказал Николай Долгунов.

Руководитель крупнейшего банка Якутии рассказал, что по ФОТ 3.0 финансирование можно получить на срок до 18 календарных месяцев, при этом первые полгода оплата процентов и основного долга не предусмотрена, затем займ погашается равными долями. Сумма максимального кредита зависит от количества сотрудников.

«Мы видим, как сейчас меняется ситуация в экономике на фоне пандемии, и уверены, что финансирование по этой программе поможет предпринимателям удержать бизнес на плаву, сохранить персонал в этот непростой период новых антиковидных ограничений. Принимаем заявки как от действующих, так и новых клиентов», — отметил Николай Долгунов.

Кроме того, председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО назвал еще одним действенным инструментом господдержки льготный кредит по программе 9,95 для микропредприятий. «По программе 9,95 мы также продолжаем работать и принимаем заявки до конца года. Кредит предоставляется на развитие предпринимательской деятельности по фиксированной низкой ставке на срок до 5 лет, сумма – до 10 миллионов рублей. При этом открывать заранее расчетный счет в нашем банке не нужно», — сообщил Долгунов.

Консультация по льготному кредитованию и другим продуктам банка для предпринимателей бесплатная. Все подробности – на сайте АЭБ по ссылке http://albank.ru/ru/corp/credits/ Заполняйте онлайн-заявку, проверка данных займет 3-5 дней.