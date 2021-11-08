АЭБ: как пользоваться кредитной картой грамотно

Опять пришлось отложить покупку чего-то важного и желанного до следующей зарплаты? Путешествие, обучение, более мощный смартфон или ноутбук, робот-пылесос, а может и вовсе лечение или профилактика – снова подождут?

Больше не нужно игнорировать свои потребности и экономить на том, что может улучшить качество вашей жизни. Лучше воспользоваться выгодной возможностью получить необходимое здесь и сейчас.

К вашим услугам кредитная карта от АЭБ – ваш запасной кошелек!

Рассказываем, как превратить карту в своего верного помощника, который только облегчает жизнь. Для этого соблюдайте 3 простых правила:

1. Гасите задолженность до окончания льготного, так называемого грейс-периода. Тогда вы избавите себя от необходимости платить проценты банку.

2. Не тратьте больше денег, чем ежемесячно получаете. В противном случае вам будет затруднительно вернуть долг вовремя.

3. Нужные покупки совершайте с помощью кредитной карты, а зарплату держите на накопительном счёте. Это позволит вам параллельно немного приумножить свои деньги.

Придерживаясь данных пунктов, вы сможете использовать этот банковский продукт себе во благо. Однако кредитка кредитке рознь. Банки с лёгкостью раздают карточки с большими лимитами, с которыми легко можно впасть в искушение и утратить контроль над расходованием средств.

А какие условия по кредитной карте предлагает республиканский банк?

— до 50 дней без процентов

— лимит до 500​ 000 рублей. И его можно использовать многократно

— срок кредитного лимита – 2 года

— ставка – 15,25% после окончания льготного периода

— минимальная сумма ежемесячного платежа – 10%

— годовое обслуживание – от 400 рублей

Заказать кредитку от АЭБ можно в любом отделении банка по обслуживанию физических лиц. Подробности – на сайте https://www.albank.ru/ru/credits/card-credit/ или у операторов бесплатной горячей линии по номеру: 88001003422.