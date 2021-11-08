АЭБ: как пользоваться кредитной картой грамотно
Опять пришлось отложить покупку чего-то важного и желанного до следующей зарплаты? Путешествие, обучение, более мощный смартфон или ноутбук, робот-пылесос, а может и вовсе лечение или профилактика – снова подождут?
Больше не нужно игнорировать свои потребности и экономить на том, что может улучшить качество вашей жизни. Лучше воспользоваться выгодной возможностью получить необходимое здесь и сейчас.
К вашим услугам кредитная карта от АЭБ – ваш запасной кошелек!
Рассказываем, как превратить карту в своего верного помощника, который только облегчает жизнь. Для этого соблюдайте 3 простых правила:
1. Гасите задолженность до окончания льготного, так называемого грейс-периода. Тогда вы избавите себя от необходимости платить проценты банку.
2. Не тратьте больше денег, чем ежемесячно получаете. В противном случае вам будет затруднительно вернуть долг вовремя.
3. Нужные покупки совершайте с помощью кредитной карты, а зарплату держите на накопительном счёте. Это позволит вам параллельно немного приумножить свои деньги.
Придерживаясь данных пунктов, вы сможете использовать этот банковский продукт себе во благо. Однако кредитка кредитке рознь. Банки с лёгкостью раздают карточки с большими лимитами, с которыми легко можно впасть в искушение и утратить контроль над расходованием средств.
А какие условия по кредитной карте предлагает республиканский банк?
— до 50 дней без процентов
— лимит до 500 000 рублей. И его можно использовать многократно
— срок кредитного лимита – 2 года
— ставка – 15,25% после окончания льготного периода
— минимальная сумма ежемесячного платежа – 10%
— годовое обслуживание – от 400 рублей
Заказать кредитку от АЭБ можно в любом отделении банка по обслуживанию физических лиц. Подробности – на сайте https://www.albank.ru/ru/credits/card-credit/ или у операторов бесплатной горячей линии по номеру: 88001003422.
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