АЭБ: IT-ипотека – перспективная мера поддержки цифровых компаний

IT-ипотека является одной из наиболее перспективных федеральных мер поддержки цифровых компаний, отметил начальник отдела ипотечного кредитования Управления кредитования физических лиц Департамента розничного бизнеса Алмазэргиэнбанка Василий Анисимов сегодня на круглом столе на главном бизнес-событии года – Форуме предпринимателей Якутии.

Участники обсуждения вместе с представителями ведущих компаний отрасли обсудили федеральные и региональные меры поддержки.

«IT-ипотека – это льготная государственная программа, которая направлена на поддержку работников отрасли в нынешней экономической ситуации. Стать участником программы может гражданин России, трудоустроенный в IT-компании из списка аккредитованных Минцифры РФ. При этом неважно, кем он работает, — тестировщиком, аналитиком или офис-менеджером», — рассказал Василий Анисимов.

По информации ЯСИА, на сегодняшний день Якутия является одним из лидеров цифрового развития, занимая 7-е место по России, поэтому большое внимание уделяется мерам поддержки как компаний, так и отдельно специалистов из IT-сферы.

«Всего у нас более 110 зарегистрированных IT-компаний, которые продолжают работать и получают определенные меры поддержки. Например, снижение налога до 0%, снижение страховых взносов до 7,6%, мораторий на проведение плановых проверок, освобождение от налогового, валютного и иного контроля, предоставление льготной ипотеки и льготных кредитов компании», — цитирует ЯСИА заместителя министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Георгия Андреева.

Как отметил Василий Анисимов, специальная программа льготного кредитования для IT-специалистов будет работать до 31 декабря 2024 года. АЭБ активно выдает займы по ставке от 4,7 до 5% годовых. Деньги можно получить на покупку готовой или строящийся квартиры в новостройке или на строительство дома.

Требования по среднему доходу для заявителей – от 150 тысяч рублей в регионах-миллионниках и от 100 тысяч рублей в остальных регионах до вычета НДФЛ. Размер первоначального взноса – от 15% стоимости, можно использовать материнский капитал. Максимальная сумма кредита в регионах-миллионниках – 18 млн рублей, в остальных регионах, включая Якутию, 9 млн рублей.

Оформить IT-ипотеку могут граждане РФ от 22 до 44 лет включительно, которые являются сотрудниками компании, чья деятельность касается сферы информационных технологий. При этом компания должна быть в соответствующем реестре Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Узнать больше можно на сайте АЭБ по ссылке или у оператора горячей линии по номеру: 8-800-100-34-22.