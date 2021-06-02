АЭБ и Союз танцевального спорта Якутии объявили конкурс рисунков

В праздник детства и начала лета Союз танцевального спорта Якутии и Алмазэргиэнбанк запустили инстаконкурс детских рисунков «Линии танца“. Участниками могут стать дети от 4 до 18 лет (включительно).

Призы от организаторов:

Всем опубликовавшим рисунки — сертификаты участников, фирменные блокноты и ручки.

Девяти финалистам — сертификаты участников, блокноты, ручки, эксклюзивные детские книги от АЭБ (“Путешествие в зоопарк”/ “Приключения рублика”).

Трем победителям: грамоты, блокноты, экосумки, наборы художника и сертификаты в магазин “Спортмастер на 3000 рублей.

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Из представленных работ жюри, состоящее из руководства Союза танцевального спорта, отберет по возрастным категориям 9 лучших рисунков, которые будут опубликованы на страницах Союза танцевального спорта РС (Я) и Алмазэргиэнбанка в Instagram 14 июня.

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“С 14 до 21 июня будет идти голосование за работы в двух профилях. При распределении призовых мест мы будем учитывать количество лайков и комментариев под работами участников”, — сообщили в Службе по связям с общественностью АЭБ.

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Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:

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1.Быть подписчиком аккаунтов @dancesportunion.ykt и @almazergienbank в Instagram.

2. Нарисовать рисунок на тему “Танцевальный спорт”, сфотографировать его и опубликовать пост у себя на странице в Instagram до 13 июня с хэштегом конкурса #танцыстсаэб, отметив имя, фамилию и возраст участника.

3. Комиссия Союза танцевального спорта РС (Я) отберет 9 лучших работ 13-14 июня. В этот период ваш аккаунт должен быть открыт, чтобы члены жюри могли увидеть вашу работу.

4. 14 июня организаторы опубликуют работы финалистов в аккаунтах @dobro_aeb и @dancesportunion.ykt. Голосование продлится до 12:00 часов 21 июня. Итоги будут подведены вечером этого же дня.

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Желаем всем удачи и вдохновения для красивых рисунков!