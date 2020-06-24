АЭБ и «Орто-Дойду» наградили победителей конкурса «Нарисуй рысь»

Алмазэргиэнбанк и якутский зоопарк “Орто-Дойду“ вручили призы победителям конкурса детских рисунков “Нарисуй рысь”, а также передали памятные подарки всем участникам, которые опубликовали свои изображения самой северной кошки, живущей в природе,- якутской рыси.

“Изначально из-за режима самоизоляции, введенного в Якутске, мы перенесли церемонию вручения подарков, надеясь, что к 22 июня режим будет снят. Но, к сожалению, эпидемиологическая обстановка в городе остается прежней, самоизоляцию снова продлили на неопределенный срок, а некоторые дети уже успели покинуть город на каникулы, поэтому мы приняли решение наградить всех участников сейчас, пока не прошла большая часть короткого якутского лета”, — сообщила руководитель направления корпоративной̆ социальной̆ ответственности Службы по связям с общественностью АЭБ Наталья Миронова.

Мама обладателя второго места Арсения Барамыгина Иванна Александровна поблагодарила АЭБ и «Орто-Дойду» за интересный конкурс и подарки: “Пригласили на награждение победителей конкурса «Нарисуй рысь». Мы приехали, познакомились, пообщались, получили призы и порадовались от души. Спасибо большое за подарки, книжки великолепны: ограниченный выпуск на трех языках, яркие иллюстрации, глаз не оторвать. Также нам подарили сертификат на посещение зоопарка. Теперь с ещё большим нетерпением ждём открытие “Орто-Дойду”. Арсений очень доволен. Потихоньку начнём учить другие языки, разновидности животных и обязательно будем участвовать в новых конкурсах. Спасибо большое за подаренные эмоции и пожелания».

Мама победительницы Екатерины Габышевой Ксения Александровна отметила, что обе ее дочери приняли участие в конкурсе, но в основной̆ тур прошел рисунок Кати. Животные — одна из ее любимых творческих тем.

“Спасибо всем, кто поддержал мою дочку в этом конкурсе. Сами мы также голосовали и за других участников. Считаю, что все рисунки прекрасны и достойны победы. Желаем всем детям хорошего лета, ярких каникул и неугасаемого желания новых открытий. Алмазэргиэнбанку и зоопарку “Орто-Дойду” большое спасибо за конкурс и замечательные подарки”, — сказала Ксения.