АЭБ достиг исторического максимума по величине активов и капитала

За 2019 год прирост активов Алмазэргиэнбанка оценочно составил 3,7 млрд рублей, кредитный портфель достиг 20,8 млрд рублей. Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности АЭБ за прошедший год и планы на ближайшую перспективу рассмотрели на совещании у главы Якутии Айсена Николаева 28 января.

«За 2019 год прирост активов оценочно составил 3,7 млрд рублей, что обусловлено увеличением объемов привлеченных средств на 2,4 млрд. В активах наблюдается прирост темпов кредитования реального сектора экономики и населения. Кредитный портфель без учета межбанковских кредитов увеличился по сравнению с началом года более чем на 1,6 млрд рублей — до 20,8 млрд рублей», — сообщил председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай Долгунов.

По его словам, АЭБ обеспечил прирост капитала на 526 млн рублей в основном благодаря привлечению бессрочных субзаймов. Кроме того, банк получил чистую прибыль в размере 304 млн рублей при плане в 10 млн рублей.

«В итоге «запас прочности» по обязательным нормативам капитала составил свыше 740 млн рублей. В целом банк по итогам 2019 года достиг исторического максимума по величине активов и капитала», — подчеркнул Долгунов.

В числе основных достижений финансовой организации за прошедший год председатель утверждение Стратегии развития банковской группы на 2019-2022 годы, запуск «пилотного проекта» по системе лояльности «Свои», а также участие в программе «Дальневосточная ипотека».