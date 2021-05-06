АЭБ для бизнеса: новые услуги на сайте банка

Алмазэргиэнбанк продолжает внедрять новые онлайн-опции – возможность подать заявки на услуги для бизнеса на сайте банка:​ https://www.albank.ru/ru/corp/​ ​ ​

Как рассказал заместитель начальника Управления маркетинга и развития продуктов АЭБ​ Андрей Тастыгин,​ юридические лица и индивидуальные предприниматели​ могут оставить онлайн-заявки на сайте​ банка на флагманские кредиты для субъектов МСП Республики Саха (Якутия) и Дальнего Востока –​ «Бизнес-Партнер» и​ «Программа​ 3%».

Андрей Тастыгин сообщил, что до 1 июня продукт “Бизнес-Партнер” можно оформить по фиксированной сниженной процентной ставке. “Это наиболее выгодные сейчас условия на рынке в линейке беззалоговых кредитов для микропредприятий”, — отметил он.

Кредитование по “Программе 3%” доступно только до 30 июня – таковы условия Постановления Правительства РФ №279 от 27.02.2021 года.

“Программа была разработана специально для возобновления предпринимательской деятельности в наименее восстановившихся отраслях, пострадавших от влияния пандемии коронавируса”, — уточнил представитель крупнейшего банка республики. ​

Проверка анкетных данных​ и кредитный анализ​ занимают в среднем​ 5​ рабочих дней, далее надо подписать в офисе документы. Кредитные средства будут переведены клиенту на его расчетный счет в АЭБ.​

Онлайн-заявки на все​ депозиты можно подать через систему ДБО​ “АЭБ Бизнес”. За это банк начисляет дополнительные проценты. Помимо этого,​ в дистанционном формате, через сайт банка, индивидуальные предприниматели и юрлица могут оформить заявки на резервирование расчетного счета,​ а также на​ продукты РКО – торговый эквайринг, инкассацию, подключение к зарплатному проекту, ВЭД и валютному контролю, – сказал Андрей Тастыгин.

Заместитель начальника Управления маркетинга и развития продуктов добавил, что клиент оставляет заявку на сайте, далее с ним связываются​ сотрудники АЭБ. По его словам, перечень услуг​ планируется постоянно расширять,​ включая наиболее востребованные​ опции​ для​ бизнеса.​ “Мы постоянно работаем над повышением уровня доступности банковских услуг, поддержки развития регионального малого и среднего предпринимательства”, — подчеркнул Тастыгин. ​ ​

Сайт АЭБ:​ www.albank.ru​ ,​ телефоны​ горячей​ круглосуточной​ линии:​ 8-800-100-34-22 (бесплатно по России)​ и​ 8(4112)34-22-22.