АЭБ для бизнеса: новые услуги на сайте банка
Алмазэргиэнбанк продолжает внедрять новые онлайн-опции – возможность подать заявки на услуги для бизнеса на сайте банка: https://www.albank.ru/ru/corp/
Как рассказал заместитель начальника Управления маркетинга и развития продуктов АЭБ Андрей Тастыгин, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оставить онлайн-заявки на сайте банка на флагманские кредиты для субъектов МСП Республики Саха (Якутия) и Дальнего Востока – «Бизнес-Партнер» и «Программа 3%».
Андрей Тастыгин сообщил, что до 1 июня продукт “Бизнес-Партнер” можно оформить по фиксированной сниженной процентной ставке. “Это наиболее выгодные сейчас условия на рынке в линейке беззалоговых кредитов для микропредприятий”, — отметил он.
Кредитование по “Программе 3%” доступно только до 30 июня – таковы условия Постановления Правительства РФ №279 от 27.02.2021 года.
“Программа была разработана специально для возобновления предпринимательской деятельности в наименее восстановившихся отраслях, пострадавших от влияния пандемии коронавируса”, — уточнил представитель крупнейшего банка республики.
Проверка анкетных данных и кредитный анализ занимают в среднем 5 рабочих дней, далее надо подписать в офисе документы. Кредитные средства будут переведены клиенту на его расчетный счет в АЭБ.
Онлайн-заявки на все депозиты можно подать через систему ДБО “АЭБ Бизнес”. За это банк начисляет дополнительные проценты. Помимо этого, в дистанционном формате, через сайт банка, индивидуальные предприниматели и юрлица могут оформить заявки на резервирование расчетного счета, а также на продукты РКО – торговый эквайринг, инкассацию, подключение к зарплатному проекту, ВЭД и валютному контролю, – сказал Андрей Тастыгин.
Заместитель начальника Управления маркетинга и развития продуктов добавил, что клиент оставляет заявку на сайте, далее с ним связываются сотрудники АЭБ. По его словам, перечень услуг планируется постоянно расширять, включая наиболее востребованные опции для бизнеса. “Мы постоянно работаем над повышением уровня доступности банковских услуг, поддержки развития регионального малого и среднего предпринимательства”, — подчеркнул Тастыгин.
Сайт АЭБ: www.albank.ru , телефоны горячей круглосуточной линии: 8-800-100-34-22 (бесплатно по России) и 8(4112)34-22-22.
+7 (999) 174-67-82