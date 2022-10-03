АЭБ Бизнес – ваш шаг навстречу доступному льготному кредитованию 

Более 50% предприятий малого и среднего бизнеса считают, что получить льготный кредит очень сложно или практически невозможно. Главное здесь – не спешить за обычными бизнес-кредитами и обратиться за помощью в правильное финансово-кредитное учреждение.

Одна из основных задач республиканского банка – обеспечить доступное финансирование местным предпринимателям. Льготное кредитование малого и среднего бизнеса работает в АЭБ на протяжении последнего десятка лет. Весной банк расширил диапазон направлений и запустили новые программы, которые подойдут большинству малых и больших предприятий нашей республики и Дальнего Востока.

«Мы всегда идем навстречу нашим клиентам и готовы помочь. Подробно вас проконсультируем и подберём подходящую именно вашему бизнесу программу льготного кредитования, ждём ваши заявки на нашем сайте albank.ru в разделе «Бизнесу» — «Кредиты», — отметил начальник Управления маркетинга и развития продуктов Департамента сервисов и продуктов Алмазэргиэнбанка Андрей Тастыгин.

Среди предприятий, уже воспользовавшихся кредитованием АЭБ в это сложное время, такие известные якутские компании, как «Айгуль», «Туймаада-нефть», «Таубер и К», ГК «Татыйыына». Льготные кредиты Алмазэргиэнбанка подходят и небольшому бизнесу – магазинам одежды, косметики, салонам красоты, продуктовым киоскам у дома, кофейням и так далее. Ставки – от пяти до одиннадцати процентов годовых, есть возможность получить льготный кредит без залога.

Воспользоваться доступным финансированием может предприниматель из любого улуса республики. Услуги крупнейшего банка Якутии можно оформить во всех центрах «Мой бизнес», а они есть во всех райцентрах. Требования к заемщикам в АЭБ стандартные: бизнес должен работать минимум 12 месяцев и обладать хорошей кредитной историей.

Оставьте заявку для подбора льготного кредита прямо сейчас на сайте АЭБ albank.ru, и менеджер с вами свяжется.

Алмазэргиэнбанк всегда на связи, вы также можете задавать нам вопросы в социальной сети ВКонтакте (vk.com/aeb_almazergienbank).

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