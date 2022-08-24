АЭБ Бизнес: Лучшее решение для предпринимателей и предприятий

В Алмазэргиэнбанке для местных предпринимателей и предприятий действует «Комплект для бизнеса», включающий льготные кредиты для малого и микро бизнеса.

В АЭБ можно подобрать индивидуально под запросы клиента подписку на расчетно-кассовое обслуживание, выгодно подключиться к торговому эквайрингу и QR-эквайрингу, войти в партнерскую сеть республиканской программы лояльности «СВОИ» и расширить свою клиентскую базу. Недавно ведущий банк Якутии запустил для юридических лиц новый современный интернет-банк и обновил приложение «АЭБ Бизнес».

Подписывать платежи стало гораздо быстрее и удобнее через Touch ID или Face ID – с помощью интегрированного PayControl, отсутствует необходимость выпускать отдельный ключ или устанавливать дополнительное приложение. В отличие от возможностей старого ДБО новое решение позволяет работать с зарплатным проектом в самом интернет-банке.

Как отметил председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай Долгунов, «Комплект для бизнеса от АЭБ» состоит из самых доступных и выгодных решений на банковском рынке. «Наши продукты созданы при поддержке правительства республики специально для адаптации к изменениям местного предпринимательства. Такие программы призваны сдерживать рост цен на социально значимые товары в интересах всех жителей Якутии. Предложения банка были высоко оценены российским предпринимательским сообществом, этим летом «Комплект для бизнеса от АЭБ» одержал победу в номинации «Надежный региональный партнер для бизнеса» в конкурсе Торгово-промышленной палаты России среди лучших банковских программ», — сказал руководитель АЭБ.

Николай Долгунов добавил, что республиканский банк ставит перед собой задачу по цифровизации услуг и потому усилил работу над планомерным повышением качества и удобства онлайн-сервисов.

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