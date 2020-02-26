АЭБ: 5% на остаток по карте МИР

С июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться исключительно на карты национальной платежной системы «МИР», напомнили в Пенсионном фонде РФ. При этом в фонде уточнили, что, как и ранее, способ доставки пенсии определяет сам пенсионер. Он вправе выбрать организацию, которая занимается доставкой пенсии, а также то, как он будет ее получать: на дому, в кассе доставочной организации или на счет в кредитной организации.

Почему выгодно открыть пенсионную карту МИР в АЭБ?

Потому что в Алмазэргиэнбанке начисляются 5% на остаток по пенсионной карте, а также кэшбэк от партнёров системы лояльности «СВОИ».

Продукт «Пенсионная карта АЭБ» можно открыть на базе двух карт – это МИР Премиальная и кобейдж карта Мир-JCB Gold (*ДжейСиБи Голд), которую можно использовать и за пределами РФ с дополнительными бонусами международной платежной системы JCB.

Вот основные характеристики пенсионных карт:

Бесплатно годовое обслуживание;

5 % — ежемесячное начисление на остаток денежных средств на карточный банковский счёт;

Возможность расплачиваться картой за рубежом;

Бесплатное снятие до 500 000 рублей через банкоматы АЭБ;

Отсутствие комиссии за снятие наличных в сети банкоматов АЭБ;

Бесплатный мобильный банк «АЭБ Онлайн 2.0» — круглосуточный доступ к управлению своими счетами и картами, к переводам и платежам и открытию вкладов;

SMS-Инфо — получение SMS-сообщений на сотовый телефон по операциям, совершенным с использованием карты по льготному тарифу.

Оформить пенсионные карты можно в любом операционном офисе по обслуживанию физических лиц АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

В городе Якутске пенсионные карты изготавливаются в течение 1 часа. Данная услуга стоит 500 рублей, а перевыпуск карты — 150 рублей.

Кроме того, карты МИР премиальная и МИР-JCB Gold принимаются в банкоматах банка ВТБ (ПАО), где вы сможете снять наличные до 12 000 рублей с комиссией 120 рублей, а свыше этой суммы с комиссией 1%.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.albank.ru. Подробности о выпуске и заказе карт можно уточнить по номеру телефона бесплатной круглосуточной горячей линии Алмазэргиэнбанка: 8-800-100-34-22.

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