Адвокат, взявшаяся бесплатно защищать Свету, слегла с ковидом

История маленькой Светы тронула якутян. Все стало известно из поста в соцсети ее старшей сестры Вики. Мать девочек в августе этого года умерла от ковида. Вместе с родной старшей сестрой они переехали к бабушке, которая за последнее время хлебнула горя. Вскоре после смерти своей дочери – матери девочек, она потеряла от ковида и сына.

В это трагическое для семьи время появился отец Светы, гражданин Таджикистана, которого на родине ждут законная жена и дети. Но он теперь настаивает на том, чтобы лично опекать девочку, к воспитанию которой он ранее, по словам старшей сестры Вики, не проявлял интереса и не платил алименты. Наоборот, просил в долг у ныне покойной матери девочек, даже в то время, когда она уже тяжело болела ковидом.

В общем, за опекунство над Светой развернулась борьба. Якутская родня хочет сохранить ее в семье, в роду. Отец-гастарбайтер имеет собственный интерес. В дело вовлечены органы опеки, чиновники, депутаты.

В этой ситуации особенно важен профессионализм адвоката. Представлять интересы Светы безвозмездно взялась известный адвокат Мария ПРОКОПЬЕВА, часто представляющая интересы женщин и детей. Но, к сожалению, едва взявшись за дело, заболела ковидом. Как сообщает в соцсети Мария Прокопьева, по делу Светы есть коллеги. А по делам других клиентов она ищет замену в судебных делах по взысканию алиментов.

— Ковид не спрашивает когда настигнет человека.

Я заболель 🥺 положительный…Мне очень плохо, температура повысилась в пятницу.

Совсем невовремя заболела. Благо есть коллеги по Светиному делу, а вот мои клиенты по другим делам остались без меня. Ищу замену в судебных заседаниях по взысканию алиментов🙏🏻

Спасибо РКБ №3 за оперативность. Результаты пришли сразу день в день, теперь жду врача, принесут лекарства.

Странно, что в прошлом году при тесных контактах я не заразилась, а тут сразу подхватила. Даже не знаю, где🥺, — пишет адвокат в соцсети.