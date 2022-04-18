Адвокат «шамана» Габышева сообщил последние новости

Как сообщает защитник Алексей Прянишников в своем телеграм-канале Пряник Хаус, впервые после перевода в Уссурийск поговорил по телефону с шаманом Александром Габышевым:

📍сегодня вышел из карантина, чувствует себя хорошо;

📍подтверждает, что препарат ему не поменяли, дозу не увеличили;

📍в палате, вместе с ним, три человека;

📍в больнице нет охраны ФСИН, только штатные охранники;

📍на персонал и соседей не жалуется, отношения со всеми ровные, персонал доброжелателен;

📍всем передаёт привет и благодарность за поддержку;

📍режим заметно мягче, чем в Новосибирске, разрешают звонить близким и защите раз в неделю;

📍сегодня садится за ответы на письма, их по-прежнему много.