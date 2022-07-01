Адвокат об уголовном деле арестованного Буянто Дондупова

ИА SakhaNews дал комментарий адвокат Андрей Калинин, защищающий Буянто Дондупова, из которого следует, что речь идет о событиях полуторагодовой давности, сумма в 3 млн (не 15) была якобы передана в декабре прошлого года, а задержанный Буянто Дондупов виделся последний раз с предпринимателем, передавшим эти деньги… в марте 2021 года, сообщает ИА SakhaNews.

Комментарий адвоката А.Ю. Калинина:

«28 июня 2022 г. Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ.

Следствие считает, что в период времени с 26.11.2020 г. по 17.12.2021 г. Алексеев Савва, Дагдай Хахай Хаан Тообо Уола (он же, по мнению следствия, Игнатьев Лева, каким знает его Дондупов Буянто), и Дондупов Буянто, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Якутск, из корыстных побуждений, с целью получения денежных средств в особо крупном размере — в сумме 3 млн рублей, выдвинули требование гр.Кудайназарову М.А. под угрозой распространения негативных сведений в отношении него как предпринимателя, то есть сведений, которые могут нанести ущерб его чести, достоинству и деловой репутации в средствах массовой информации, а также инициировании проверок со стороны правоохранительных органов.

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