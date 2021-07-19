Адвокат Александра Габышева – о состоянии его здоровья

В комментарии Sakhalife по делу Александра Габышева его адвокат Ольга Тимофеева подтвердила, что в 8 июля ее подсудимому стало плохо на судебном заседании. Пришлось вызывать скорую, врач которой определил у него низкое артериальное давление, головокружение и тремор. В то же время приехавшая следом врач ЯРПНД посчитала, что состояние Габышева в норме, мол, он просто переволновался перед судебным заседанием, и увезла его обратно в диспансер.

Адвокат Ольга Тимофеева, напротив, считает, что у ее подзащитного ухудшилось физического состояние здоровья по сравнению с периодом перед его поступлением в лечебное учреждение.

Александр Габышев присутствовал на последнем судебном заседании 14 июля, но, по словам его адвоката, был в каком-то «приподнятом» настроении, хотя до этого, 8 июля, находился в упадке — вялый, речь заторможенная, жаловался на бессонницу. На этот раз его сопровождала врач ЯРПНД, которая находилось в коридоре во время судебного заседания.

В тот день в суде участвовал и независимый специалист из Москвы — психиатр, кандидат медицинских наук с 42-летним стажем Владимир Каверин, которого пригласила защита подсудимого. Как сказала Ольга Тимофеева, эксперт посчитал такие перепады в настроении Александра Габышева последствием применяемого к нему лечения – возможно, назначения антидепрессантов. По его мнению, дозировка таких препаратов должна проводиться в зависимости от веса и роста пациента. Такого же мнения придерживается защитник подсудимого – у Александра Габышева проявляются побочные явления лечения в Якутском республиканском психо-неврологическом диспансере.

Как сообщила Ольга Тимофеева, независимый эксперт в суде сказал, что выводы судебно-психиатрической экспертизы, проведенной врачами ЯРПНД, противоречат описанию психического состояния Габышева. Так, сообщается, что пациент находится в сознании, ориентируется во времени и пространстве. Психиатр Каверин на суде отметил, что, нарушая регламент, врач ЯРПНД, которая присутствовала при задержании Габышева, не осмотрела пациента, лишь поговорила с ним через дверь, после чего полиция задержала Габышева.

Следующее судебное заседание в закрытом режиме пройдет 21 июля.