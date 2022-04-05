Адвент-календарь по-якутски от АГИКИ

Кафедра НХК АГИКИ намерена запатентовать проект «Алгыстаах салама»

Студенты и преподаватели кафедры народной художественной культуры Арктического государственного института культуры и искусств реализуют проект по созданию «Алгыстаах салама», который представляет из себя адвент-календарь в якутском стиле с различными советами (лайфхаками), рецептами, благословениями и другим полезным контентом.

Проект зародился во время занятий по дисциплине «Теория и история народной художественной культуры». Одним из авторов проекта выступила студентка третьего курса АГИКИ Юлианна Захарова. «Идею для проекта подсказали новогодние адвент-календари. Во время пары Зои Андреевны я подумала, что нужен оригинальный современный подход, который помог бы заинтересовать молодежь культурой своего народа. У календаря своя особенность. Она в том, что выполняя каждый день небольшие задания, мы совершаем обряды, знакомимся с традицией наших предков, возрождаем культуру», – отметила студентка.

Как рассказала заведующий кафедрой НХК АГИКИ и второй автор проекта Зоя Стрекаловская, к работе над адвент-календарем были подключены все студенты и преподаватели учебного подразделения. Она подчеркнула, что «алгыстаах салама» несет большое значение в культуре народов Якутии. Веревка, сотканная из конских волос (салама), выступает в качестве оберега от злых духов и отражает судьбу человека. «Календарь мы создали в преддверии Николиного дня, так как именно эта дата знаменует собой вступление в лето. Поэтому все содержание адвент-календаря отвечает значению этого дня для якутов», – сказала Зоя Стрекаловская.

Адвент-календарь рассчитан на период с 22 апреля по 22 мая. Он создан вручную. На салама нанизаны наперстники из бумаги, где можно найти алгыс (благословение), рецепты блюд из национальной кухни, видеоуроки и лекции (от чистки ювелирных украшений до исполнения фольклорных произведений), на которые можно перейти с помощью QR-кодов. «Проект мы подали на получение патента. И одним календарем дело не завершится. В планах создать подобный в честь празднования национального праздника Ысыах», – подчеркнула Стрекаловская.

Одним из первых обладателей адвент-календаря стала ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева: «Радостно от того, что студенты вуза, находясь в креативной среде, продвигают свои собственные интересные идеи. Каждая из них пронизана любовью к своей родине и культуре предков, человеческим ценностям. Это чувствуется и в проекте «Алгыстаах салама», который является продуктом огромного интеллектуального труда. Он обязательно будет востребован, так как благодаря наполнению и содержанию человек познает культуру, традиции и историю своего народа».

Заказать «Алгыстаах салама» можно по номеру 89659957705. Стоимость адвент-календаря в якутском стиле составляет 1000 рублей.