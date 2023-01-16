Адресные посылки доставлены военнослужащим из Якутии

Адресные посылки в минувшие выходные дни доставлены военнослужащим из Якутии на Запорожском направлении.

«Несмотря на погодные условия, густой снегопад, в течение двух дней мы совершили марши до пунктов временной дислокации подразделений, где служат наши земляки. Доставлены адресные посылки, дополнительное снаряжение и продуктовые наборы. Отметим, что мы завершаем доставку адресных отправлений, теперь этим занимаются Минобороны РФ и Почта России. Решение задач по дооснащению воинских частей ВС РФ, поставленные Оперштабом и Единым координационным центром республики, будет продолжено, для этого у нас есть все необходимые технические и материальные ресурсы», – сообщил представитель опорного пункта в зоне СВО.

Бойцы на линии соприкосновения чувствуют и понимают, что о них всегда помнят в Якутии, о них заботятся и ждут дома, добавил он.

Напомним, родственники военнослужащих, выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции, могут направлять им свои письма, а также посылки через ближайшее отделение «Почты России» по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части».

Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.

Пункт сбора помощи военнослужащим Общественного движения «Якутия с тобой!» находится по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.10, вход с торца. Время работы: с 10:00 до 19:00 без выходных.