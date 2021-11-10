Адреса в Якутске для вакцинации от коронавируса на 11 ноября

— Мобильная акция «ФЛГ + вакцинация против ковид-19». Флюоромобиль будет стоять рядом с торговым центром «Соседи», ул. Курнатовского, д. 1/2, 11:00-17:00;

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