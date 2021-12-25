25.12.2021
11:07
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Коронавирус

Адреса в Якутске для вакцинации от коронавируса 25 декабря

Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

Поликлиника № 1 города Якутска: 

— ул. Кирова, д.19, каб. 414, каб. 420, 09:00-20:00;

— филиал поликлиники по ул. Семена Данилова, д. 30/1, 09:00-18:00;

Медицинский центр г. Якутска:

— ул. Кальвица, д.3, каб. 124, 09:00-18:00;

— Жатай, ул. Северная, д. 23, 09:00-12:00;

— с. Тулагино. Ул. Порядина, д. 3, 09:00-18:00;

Республиканская клиническая больница № 3: 

— ул. Кирова, д.34, каб. 107, 09:00-15:00;

Якутская городская больница № 2: 

— ул. Кузьмина д.3, каб.11, 09:00-15:00;

Якутская городская больница № 3: 

— ул. Лермонтова, 121, каб. 414, 09:00-15:00;

— с. Хатассы, Хатасская врачебная амбулатория, ул. Каландаришвили, д. 4/2, 08:00-12:00;

— Табагинская врачебная амбулатория, ул. Строительная, д. 29, 08:00 – 12:00.

Фото: Андрей Сорокин
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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