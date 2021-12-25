Адреса в Якутске для вакцинации от коронавируса 25 декабря

Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта). Поликлиника № 1 города Якутска: — ул. Кирова, д.19, каб. 414, каб. 420, 09:00-20:00; — филиал поликлиники по ул. Семена Данилова, д. 30/1, 09:00-18:00; Медицинский центр г. Якутска: — ул. Кальвица, д.3, каб. 124, 09:00-18:00; — Жатай, ул. Северная, д. 23, 09:00-12:00; — с. Тулагино. Ул. Порядина, д. 3, 09:00-18:00; Республиканская клиническая больница № 3: — ул. Кирова, д.34, каб. 107, 09:00-15:00; Якутская городская больница № 2: — ул. Кузьмина д.3, каб.11, 09:00-15:00; Якутская городская больница № 3: — ул. Лермонтова, 121, каб. 414, 09:00-15:00; — с. Хатассы, Хатасская врачебная амбулатория, ул. Каландаришвили, д. 4/2, 08:00-12:00; — Табагинская врачебная амбулатория, ул. Строительная, д. 29, 08:00 – 12:00.

Фото: Андрей Сорокин Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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