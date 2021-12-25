Адреса в Якутске для вакцинации от коронавируса 25 декабря
Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).
Поликлиника № 1 города Якутска:
— ул. Кирова, д.19, каб. 414, каб. 420, 09:00-20:00;
— филиал поликлиники по ул. Семена Данилова, д. 30/1, 09:00-18:00;
Медицинский центр г. Якутска:
— ул. Кальвица, д.3, каб. 124, 09:00-18:00;
— Жатай, ул. Северная, д. 23, 09:00-12:00;
— с. Тулагино. Ул. Порядина, д. 3, 09:00-18:00;
Республиканская клиническая больница № 3:
— ул. Кирова, д.34, каб. 107, 09:00-15:00;
Якутская городская больница № 2:
— ул. Кузьмина д.3, каб.11, 09:00-15:00;
Якутская городская больница № 3:
— ул. Лермонтова, 121, каб. 414, 09:00-15:00;
— с. Хатассы, Хатасская врачебная амбулатория, ул. Каландаришвили, д. 4/2, 08:00-12:00;
— Табагинская врачебная амбулатория, ул. Строительная, д. 29, 08:00 – 12:00.
+7 (999) 174-67-82